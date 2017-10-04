Бизнесменов России защитят от необоснованного уголовного преследования

Ещё в прошлом году пленум Верховного суда принял постановление, в результате которого увеличилось количество домашних арестов в качестве более привычной меры пресечения по экономическим делам. Многие положения нынешнего законопроекта фактически повторяют разъяснения пленума, в том числе по отделению бытового мошенничества от экономических преступлений. Теперь, если предприниматель совершает преступление в связи с ведением собственного бизнеса, то на него распространяются соответствующие гарантии защиты прав.