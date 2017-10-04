Бизнесменов России защитят от необоснованного уголовного преследования

С введением поправок в УПК правоохранители не смогут обойти определённые запреты, касающиеся экономических преступлений. Обычно проблемы возникают в делах о мошенничестве, растрате и присвоении имущества.
Ещё в прошлом году пленум Верховного суда принял постановление, в результате которого увеличилось количество домашних арестов в качестве более привычной меры пресечения по экономическим делам. Многие положения нынешнего законопроекта фактически повторяют разъяснения пленума, в том числе по отделению бытового мошенничества от экономических преступлений. Теперь, если предприниматель совершает преступление в связи с ведением собственного бизнеса, то на него распространяются соответствующие гарантии защиты прав.
Законопроект обязывает правоохранителей объяснять, почему они ходатайствуют о продлении ареста в отношении обвиняемых. Также следователи должны будут отчитаться о запланированных и уже совершённых действиях – о допросах и экспертизах после ареста, последнем продлении срока содержания под стражей. Таким образом, теперь нахождение обвиняемого под арестом не может быть продлено из-за неэффективной организации расследования.
Помимо этого, пленум обязал суды быть требовательнее к ходатайствам о заключении предпринимателей и продлении им срока ареста, сообщает «Российская газета».
Напомним, белгородский бизнесмен Виктор Филатов и четверо его земляков более двух лет находятся в СИЗО без объявления приговора. За это время содержание под стражей продлевалось 10 раз и одна из причин – нерасторопность следователя. Все попытки адвокатов добиться их перевода из-под стражи на домашний арест остаются безуспешными.
Теперь спор защиты и обвинения может решить только Верховный суд РФ, на объективность которого так хочется надеяться.