Белгородка приняла военную присягу в Краснодарском лётном училище

Девушки выдержали серьёзную конкуренцию на вступительных испытаниях, на каждое место курсанта претендовали 10 человек. Претенденток отбирала экзаменационная комиссия из опытных лётчиков и космонавтов, сообщает портал «Вести.ru».
Среди будущих лётчиц — Валерия Абдуллина из Белгорода. Отец девушки, работающий техником на военном аэродроме, одобрил желание дочери. Семья Абдуллиных приехала на присягу поддержать Валерию.
С принятием присяги курсанток поздравили по видеосвязи их коллеги из московских и петербургских военных училищ, а также лично начальник ГУК Министерства обороны России Виктор Горемыкин. В память о первом наборе военных лётчиц в данное учебное заведение в Краснодаре высадят 16 лип.
С понедельника у курсанток начнётся учёба. Для этого в кабинетах установили компьютеры с образовательным ПО по лётному делу и электронной библиотекой.