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Белгородка приняла военную присягу в Краснодарском лётном училище

4 октября 2017, 18:01
Первыми пилотами женской военной эскадрильи стали 16 россиянок.

Девушки выдержали серьёзную конкуренцию на вступительных испытаниях, на каждое место курсанта претендовали 10 человек. Претенденток отбирала экзаменационная комиссия из опытных лётчиков и космонавтов, сообщает портал «Вести.ru».

Среди будущих лётчиц — Валерия Абдуллина из Белгорода. Отец девушки, работающий техником на военном аэродроме, одобрил желание дочери. Семья Абдуллиных приехала на присягу поддержать Валерию.

С принятием присяги курсанток поздравили по видеосвязи их коллеги из московских и петербургских военных училищ, а также лично начальник ГУК Министерства обороны России Виктор Горемыкин. В память о первом наборе военных лётчиц в данное учебное заведение в Краснодаре высадят 16 лип.

С понедельника у курсанток начнётся учёба. Для этого в кабинетах установили компьютеры с образовательным ПО по лётному делу и электронной библиотекой.

#Новости#Летчик#Пилот#Общество
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