Белгородка приняла военную присягу в Краснодарском лётном училище

С принятием присяги курсанток поздравили по видеосвязи их коллеги из московских и петербургских военных училищ, а также лично начальник ГУК Министерства обороны России Виктор Горемыкин. В память о первом наборе военных лётчиц в данное учебное заведение в Краснодаре высадят 16 лип.