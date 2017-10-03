Жителей Нового Оскола лишили родительских прав из-за антисанитарии в доме

В доме, где жила девушка, не убирали и не делали ремонт (через дыры в потолке текла вода), не было еды и нормальной мебели, места для сна, одежды, обуви и средств гигиены. Родители не оформили документы на паспорт, когда их ребёнку исполнилось 14 лет.