Жителей Нового Оскола лишили родительских прав из-за антисанитарии в доме

В доме, где жила девушка, не убирали и не делали ремонт (через дыры в потолке текла вода), не было еды и нормальной мебели, места для сна, одежды, обуви и средств гигиены. Родители не оформили документы на паспорт, когда их ребёнку исполнилось 14 лет.
В марте благодаря управлению соцзащиты подростка поместили в Белгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. За полгода родители не интересовались здоровьем и жизнью дочери, ни разу не навестили её, лишь разговаривали по телефону.
Новооскольская прокуратура попросила суд лишить их родительских прав и взыскать четвёртую часть заработков в качестве алиментов. Суд удовлетворил иск, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.