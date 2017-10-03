Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Мониторить здоровье школьников с помощью отечественной техники будут в Белгородской области

3 октября 2017, 10:17
Регион попал в число 19 субъектов федерации, которые получат субсидии из центра на укрепление системы раннего выявления болезней у обучающихся.

Деньги выделяются по федеральной программе по развитию фармацевтической и медицинской промышленности. 270 млн рублей будут поделены между 19 регионами.

Соответствующеераспоряжение было подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым 30 сентября.

Средства инвестируют во внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы. Российское оборудование будет работать на раннее выявление заболеваний. В школах будут проводиться регулярные медосмотры, скрининги, повышение квалификации медиков и педагогов.

Белгородская область получит по программе 6,858 млн рублей.

#Новости#Мониторинг#Школьники#Здоровье#Федеральные субсидии#Наука
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18