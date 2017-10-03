Мониторить здоровье школьников с помощью отечественной техники будут в Белгородской области

Деньги выделяются по федеральной программе по развитию фармацевтической и медицинской промышленности. 270 млн рублей будут поделены между 19 регионами.
Соответствующеераспоряжение было подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым 30 сентября.
Средства инвестируют во внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы. Российское оборудование будет работать на раннее выявление заболеваний. В школах будут проводиться регулярные медосмотры, скрининги, повышение квалификации медиков и педагогов.
Белгородская область получит по программе 6,858 млн рублей.