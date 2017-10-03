Должники по квартплате не смогут оформить кредиты

Данные о неоплаченных услугах ЖКХ поступают от управляющих компаний из половины субъектов РФ, и с начала 2017 года количество информантов увеличилось на 60%. Сведения в бюро передают, только если должник не заплатил спустя 10 дней после решения суда. Состоящие в реестре НБКИ в среднем должны 50 тысяч рублей, общий их долг составляет 1,2 млрд рублей. По словам министра строительства Михаила Меня, два месяца назад российские граждане и компании были должны за «коммуналку» 1,34 млн рублей, из них 645 млрд рублей приходится на физлица.