Более 1300 домовладельцев Старого Оскола выкидывают мусор на дорогу

Твёрдые коммунальные отходы из частных домов Старого Оскола вывозит ООО «ТК „Экотранс“». За эту услугу компания берёт 35,55 рублей в месяц с одного человека. Но только 116 из 1449 домовладельцев ИЖС «Научный центр» заключили договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов. «Экономные» старооскольцы оставляют мусор на обочине дороги, ведущей в село Лапыгино, или вывозят в лес или овраг.