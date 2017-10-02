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Более 1300 домовладельцев Старого Оскола выкидывают мусор на дорогу

2 октября 2017, 17:10
Жители ИЖС «Научный центр» отказываются заключать договор на вывоз ТКО.

Твёрдые коммунальные отходы из частных домов Старого Оскола вывозит ООО «ТК „Экотранс“». За эту услугу компания берёт 35,55 рублей в месяц с одного человека. Но только 116 из 1449 домовладельцев ИЖС «Научный центр» заключили договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов. «Экономные» старооскольцы оставляют мусор на обочине дороги, ведущей в село Лапыгино, или вывозят в лес или овраг.

Недавно управление жизнеобеспечением и развитием округа и городские экоактивисты провели акцию «Чистый город»: убрали нелегальные свалки на дороге в Лапыгино и ИЖС «Казацкий», установили предупреждающие таблички. Штраф для граждан, мусорящих в неположенном месте, составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — 2–5 тысяч рублей, для организаций — 20–100 тысяч рублей.

Сотрудники муниципального экоконтроля и управления жизнеобеспечения проводят рейды и призывают горожан отправлять фото- и видеозаписи нарушений правил благоустройства экологам в управление безопасности ([email protected], тел. 22-17-01) и в управление жизнеобеспечением ([email protected], тел. 32-24-98).

Заключить договор на вывоз ТКО с «Экотранс» можно по телефону 45-09-06, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского округа.

#Новости#Мусор#Старый Оскол#Голосование по Конституции#Общество
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