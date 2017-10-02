18-летний распространитель наркотиков в Белгороде попал под «Гром»

Молодого человека задержали в тот момент, когда он забрал несколько свёртков из тайника в гаражах Белгорода. Сотрудникам полиции в задержании помогли бойцы спецподразделения «Гром».
18-летний житель Белгородского района ранее был судим. В двух изъятых у него пакетах находился синтетический наркотик «соль» весом 30 граммов, ещё в одном – 100 граммов «спайса».
При обыске дома задержанного в подлокотнике кресла нашли ещё 70 запаянных свёртков. По словам самого подозреваемого, в каждом из них находилось по одному грамму «соли». Он планировал распространить их в Белгороде.
Пакеты отправлены на экспертизу криминологам, сообщает сайт МВД России.