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18-летний распространитель наркотиков в Белгороде попал под «Гром»

2 октября 2017, 15:37
У него нашли более 70 свёртков с подозрительными веществами.

Молодого человека задержали в тот момент, когда он забрал несколько свёртков из тайника в гаражах Белгорода. Сотрудникам полиции в задержании помогли бойцы спецподразделения «Гром».

18-летний житель Белгородского района ранее был судим. В двух изъятых у него пакетах находился синтетический наркотик «соль» весом 30 граммов, ещё в одном – 100 граммов «спайса».

При обыске дома задержанного в подлокотнике кресла нашли ещё 70 запаянных свёртков. По словам самого подозреваемого, в каждом из них находилось по одному грамму «соли». Он планировал распространить их в Белгороде.

Пакеты отправлены на экспертизу криминологам, сообщает сайт МВД России.

#Новости#Наркотики#Спайс#Соль#Происшествия
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