Лучный тир, кулинарное шоу и народное дефиле: фестиваль туризма прошёл в Белгороде

Шестой год подряд на празднике представители районов Белгородской области презентуют свой туристический потенциал.
Семь часов беспрерывно работали площадки фестиваля туризма: лучный тир, фотобудка, катание на байдарках, фотозона, квадроцикл, тантамареска, мобильная банька. Для школьников организовали квесты.
На празднике можно было посетить ярмарку сувенирной продукции мастеров народного творчества, увидеть кулинарное шоу и принять участие в конкурсах и розыгрыше призов.
Популяризация различных видов туризма, укрепление межрегиональных и международных связей – главная задача организаторов. В этом году гости и участники фестиваля окунулись в национальные колориты различных стран.
В Белгороде учатся тысячи студентов из самых разных уголках мира. Например, только в НИУ «БелГУ» обучается более 2500 иностранцев из 80 государств. На фестивале были представлены землячества белгородских университетов из Армении, Молдовы, Китая, Вьетнама, Бразилии, Африки, Сирии, Египта, Колумбии, Таджикистана.
Участники не только рассказывали о своих традициях, показывали сувениры и предметы быта, дефилировали в народных костюмах, но и угощали национальными блюдами, учили танцевать прохожих. Перед гостями с творческими номерами выступили иностранные студенты.
Мне очень нравится городской фестиваль туризма. Как хорошо, что организаторы пригласили разные землячества, потому что мы всегда представляли свои края в рамках университета. Мы бы с радостью участвовали в дальнейшем. В этот раз очень много молодёжи и школьников. Ольга Кистенёва
куратор землячества БелГУ
Организаторами фестиваля являются администрация города Белгорода при поддержке департамента экономического развития области.
Отметим, Белгородская область в прошлом году попала в топ-10 первого национального рейтинга развития событийного туризма. Регион занял девятое место и таким образом вошёл в Золотую лигу списка.
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