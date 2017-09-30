Лучный тир, кулинарное шоу и народное дефиле: фестиваль туризма прошёл в Белгороде

Мне очень нравится городской фестиваль туризма. Как хорошо, что организаторы пригласили разные землячества, потому что мы всегда представляли свои края в рамках университета. Мы бы с радостью участвовали в дальнейшем. В этот раз очень много молодёжи и школьников. Ольга Кистенёва