За бездоговорное потребление электроэнергии белгородец заплатит почти миллион рублей

Неучтённый кабель был подключён к трансформаторам тока и прибору учёта прямо к шине вводного распределительного устройства предприятия. Подобное нарушение наглядно свидетельствует о бездоговорном потреблении, ущерб от которого рассчитывается согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 года №442, исходя из пропускной способности кабеля. В данном случае он составил 907653,96 рублей, так как профиль деятельности предприятия относится к категории энергозатратных и заключается в хранении, переработке овощей и фруктов, изготовлении и хранении мясных и мясосодержащих полуфабрикатов.
На юридическое лицо был составлен акт о неучтённом потреблении электроэнергии, за возмещением ущерба филиал обратился в суд, который и удовлетворил требования в полном объёме.
Это далеко не первый факт хищения электроэнергии со стороны представителей бизнеса. Ранее крупные хищения электроэнергии были выявлены в Белгородском и Корочанском районах области.
Напомним, бездоговорное и безучётное потребление электричества относятся к наиболее распространённым способам хищения электроэнергии. Первое выражается в несанкционированном подключении к сетям, второе — во вмешательстве в работу или конструкцию приборов учёта.
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» напоминает, что в случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.