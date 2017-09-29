Bel.ru
ГлавноеВсе новости

За бездоговорное потребление электроэнергии белгородец заплатит почти миллион рублей

29 сентября 2017, 12:50
Факт незаконного присоединения энергопринимающих устройств пищевого перерабатывающего производства обнаружила бригада Белгородского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» в ходе осмотра оборудования в селе Пушкарном Белгородского района.

Неучтённый кабель был подключён к трансформаторам тока и прибору учёта прямо к шине вводного распределительного устройства предприятия. Подобное нарушение наглядно свидетельствует о бездоговорном потреблении, ущерб от которого рассчитывается согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 года №442, исходя из пропускной способности кабеля. В данном случае он составил 907653,96 рублей, так как профиль деятельности предприятия относится к категории энергозатратных и заключается в хранении, переработке овощей и фруктов, изготовлении и хранении мясных и мясосодержащих полуфабрикатов.

На юридическое лицо был составлен акт о неучтённом потреблении электроэнергии, за возмещением ущерба филиал обратился в суд, который и удовлетворил требования в полном объёме.

Это далеко не первый факт хищения электроэнергии со стороны представителей бизнеса. Ранее крупные хищения электроэнергии были выявлены в Белгородском и Корочанском районах области.

Напомним, бездоговорное и безучётное потребление электричества относятся к наиболее распространённым способам хищения электроэнергии. Первое выражается в несанкционированном подключении к сетям, второе — во вмешательстве в работу или конструкцию приборов учёта.

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» напоминает, что в случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

#Новости#Белгородэнерго#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18