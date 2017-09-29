За бездоговорное потребление электроэнергии белгородец заплатит почти миллион рублей

Неучтённый кабель был подключён к трансформаторам тока и прибору учёта прямо к шине вводного распределительного устройства предприятия. Подобное нарушение наглядно свидетельствует о бездоговорном потреблении, ущерб от которого рассчитывается согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 года №442, исходя из пропускной способности кабеля. В данном случае он составил 907653,96 рублей, так как профиль деятельности предприятия относится к категории энергозатратных и заключается в хранении, переработке овощей и фруктов, изготовлении и хранении мясных и мясосодержащих полуфабрикатов.