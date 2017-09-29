В Белгородской области подростка оштрафовали за запрещённый материал в соцсети

Прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». По результатам рассмотрения дела молодой человек понесёт наказание в виде штрафа в сумме 1000 рублей. В настоящее время запрещённая аудиозапись со страницы удалена, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.