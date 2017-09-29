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В Белгородской области подростка оштрафовали за запрещённый материал в соцсети

29 сентября 2017, 16:57
Юноша опубликовал на своей странице аудиозапись с экстремистским содержанием.

17-летний житель Вейделевского района разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» аудиозапись «Дым» ГРОТ и 25/17, включённую в Федеральный список экстремистских материалов. Страница пользователя является открытой, информация свободна и доступна для других пользователей.

Прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». По результатам рассмотрения дела молодой человек понесёт наказание в виде штрафа в сумме 1000 рублей. В настоящее время запрещённая аудиозапись со страницы удалена, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

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