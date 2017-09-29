В Белгороде наградили самые социально эффективные организации региона

Организации продемонстрировали достижения в работе с персоналом, улучшении условий и охраны труда, формировании здорового образа жизни. Победителей занесут на Аллею трудовой славы Белгородской области.
В десяти номинациях наградили 24 призёра. «Центр развития ребёнка – детский сад №7» в Ракитянском районе получил главную награду «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы».
В числе победителей также алексеевский детский сад № 2, управление социальной защиты населения администрации Корочанского района, «Санаторий Красиво», МРСК «Центра», АО «Лебединский ГОК» и другие.
АО «Газпром газораспределение Белгород» стало призёром сразу в двух номинациях: «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Председатель объединённого профкома Наталья Орехова рассказала, что компания и профсоюз стремятся жить в ногу со временем.
Мы уделяем внимание не только производственной деятельности, но и каждому из наших работников. Они тренируются в спортивных комплексах, ходят в бассейны, занимаются творческой самодеятельностью, получают социальную помощь. Всё это сплачивает коллектив, молодёжь остаётся у нас работать, люди трудятся по многу лет. Наталья Орехова
Начальник управления по труду и занятости населения области Сергей Нерубенко рассказал о задачах, решению которых способствует проведение конкурса.
Социально защитить работника, создать условия для здорового образа жизни, который был бы обеспечен и на производстве, и вне его, – это очень важно. Мы с особым трепетом выражаем благодарность всем, кто принял участие. Я убеждён, что в 2018 году количество участников будет ещё выше. Сергей Нерубенко
Председатель областного объединения профсоюзов Николай Шаталов отметил, что критерии при выборе победителей были жёсткими.
Очень важно, что этот конкурс проводит трёхсторонняя комиссия. Она смотрит на уровень оплаты труда, на своевременность её выплаты, предоставление дополнительных льгот и гарантий по коллективным договорам. Учитывается и уровень производственного травматизма. Если были травмы на производстве, конкурсант автоматически не рассматривается. Николай Шаталов
Более 70 участников подали документы на участие в конкурсе – это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Были и те, кто не успел сделать это в положенные сроки.