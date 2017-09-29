В Белгороде наградили самые социально эффективные организации региона

Социально защитить работника, создать условия для здорового образа жизни, который был бы обеспечен и на производстве, и вне его, – это очень важно. Мы с особым трепетом выражаем благодарность всем, кто принял участие. Я убеждён, что в 2018 году количество участников будет ещё выше. Сергей Нерубенко