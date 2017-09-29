УФАС доказало нарушения конкуренции при открытии кофейни «Комод»

Победитель конкурса должен был за свой счёт провести реконструкцию помещения. Но, в нарушение правил торгов, заключённый по итогам конкурса договор аренды был изменён: из него исключили пункт о том, что арендатору не возмещаются затраты на ремонт помещения, и наоборот, включили пункт, по которому арендатору компенсируют затраты на капремонт и реконструкцию помещения в случае его досрочной приватизации до истечения пятилетнего срока аренды. Сроки проведения работ увеличили с одного месяца до восьми.