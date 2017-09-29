УФАС доказало нарушения конкуренции при открытии кофейни «Комод»

Дело было возбуждено по нарушениям нескольких пунктов статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции». Комиссия УФАС признала нарушения при проведении торгов. Материалы передадут для возбуждения административного дела по факту выявленных нарушений. Решение можно обжаловать в суде в трёхмесячный срок.
Огласила решение начальник отдела контроля закупок Елена Кашу. Начальник отдела правового обеспечения и рекламы Игорь Сотников рассказал, как дальше будет развиваться ситуация.
Теперь мы официально закрепили факт нарушений правил конкуренции на торгах по передаче помещения библиотеки кофейне «Комод» в аренду и последующую его продажу. Поскольку договоры заключены, антимонопольный орган не может их расторгнуть. В отношении должностных лиц, которые организовывали торги, будут возбуждены ещё ряд административных дел, будут установлены конкретные лица, которые неполным образом описали предмет торгов, допустили неравные условия конкуренции для их участников. Игорь Сотников
Напомним, что в 2014 году комитет имущественных отношений провёл торги в форме конкурса по продаже права на аренду помещения библиотеки на Театральном проезде. Однако по нормативным актам право аренды должно было передаваться по результатам аукциона.
Победитель конкурса должен был за свой счёт провести реконструкцию помещения. Но, в нарушение правил торгов, заключённый по итогам конкурса договор аренды был изменён: из него исключили пункт о том, что арендатору не возмещаются затраты на ремонт помещения, и наоборот, включили пункт, по которому арендатору компенсируют затраты на капремонт и реконструкцию помещения в случае его досрочной приватизации до истечения пятилетнего срока аренды. Сроки проведения работ увеличили с одного месяца до восьми.
Уже через два месяца помещение решили продать за 30,4 млн рублей. Цена включала в себя и стоимость неотделимых улучшений, произведённых арендатором – 23 940 786 рублей. Сторонний покупатель в итоге должен был заплатить более 30 миллионов, арендатор же, которому возместили стоимость работ, приватизировал помещение за 6 млн рублей.
Сама кофейня продолжит работу в прежнем режиме.