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Противопожарный режим в Белгородской области продлили до 16 октября

29 сентября 2017, 10:56
До этого времени в белгородских лесах ограничено нахождение людей, запрещено заезжать в лес на транспорте, разводить костры, рубить деревья, заниматься разного рода работой с использованием открытого огня и механизмов.

С белгородцами проводят беседы, раздают листовки, в школах проводят открытые уроки по пожарной безопасности. Лесники, спасатели, казаки и общественные лесные инспекторы патрулируют леса и ищут нарушителей. Нарушивших противопожарный режим могут привлечь к административной или уголовной ответственности, сообщает пресс-служба управления лесами области.

Об обнаружении лесного пожара, нарушений правил противопожарной безопасности и лесного законодательства можно сообщить по телефонам: 8 (4722) 33-66-97 (региональная диспетчерская служба управления лесами) и 8 (800) 100-94-00 (единый федеральный номер лесного хозяйства).

#Новости#Пожар#Голосование по Конституции#Общество
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