Противопожарный режим в Белгородской области продлили до 16 октября

До этого времени в белгородских лесах ограничено нахождение людей, запрещено заезжать в лес на транспорте, разводить костры, рубить деревья, заниматься разного рода работой с использованием открытого огня и механизмов.

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