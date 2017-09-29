Противопожарный режим в Белгородской области продлили до 16 октября

С белгородцами проводят беседы, раздают листовки, в школах проводят открытые уроки по пожарной безопасности. Лесники, спасатели, казаки и общественные лесные инспекторы патрулируют леса и ищут нарушителей. Нарушивших противопожарный режим могут привлечь к административной или уголовной ответственности, сообщает пресс-служба управления лесами области.
Об обнаружении лесного пожара, нарушений правил противопожарной безопасности и лесного законодательства можно сообщить по телефонам: 8 (4722) 33-66-97 (региональная диспетчерская служба управления лесами) и 8 (800) 100-94-00 (единый федеральный номер лесного хозяйства).