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Герой России Вячеслав Воробьёв наградил лучших студентов БУКЭПа в Белгороде

29 сентября 2017, 16:46
Воспитанникам Белгородского университета кооперации, экономики и права вручили сертификаты на именные стипендии.

Герой России Вячеслав Воробьёв вручил сертификаты заместителю командира оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит» Илье Цибульскому, комиссару штаба студенческих трудотрядов вуза Ольге Геращенко, активистке волонтёрского движения университета Оксане Латаевой.

Из рук первого проректора Елены Исаенко стипендии учёного совета и главы университета получили Татьяна Жукова, Дарья Черкасова, Дмитрий Кочурин, Виктория Чечера, Ольга Жур, Анастасия Науменко, сообщили в пресс-службе БУКЭП.

Фото пресс-службы вуза

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