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До 2 октября федеральные льготники могут подать заявление о наборе соцуслуг

29 сентября 2017, 17:15
Это необходимо сделать тем, кто хочет поменять свой порядок получения таких услуг.

Федеральный льготник, который имеет право на набор соцуслуг, может выбрать, как он будет получать их: в натуральной форме или денежном эквиваленте. Для этого ему необходимо лично обратиться в управление Пенсионного фонда России по месту жительства до 2 октября.

Стоимость соцпакета в месяц составляет 1048,97 руб. в месяц. При этом 807,94 руб. выделяется на лекарства, 124,99 руб. – на санаторно-курортное лечение и 116,49 коп. – на проезд на пригородном железнодорожном транспорте, сообщили в пресс-службе ПФР.

#Новости#Соцуслуги#ПФР#Общество
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