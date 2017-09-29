До 2 октября федеральные льготники могут подать заявление о наборе соцуслуг

Федеральный льготник, который имеет право на набор соцуслуг, может выбрать, как он будет получать их: в натуральной форме или денежном эквиваленте. Для этого ему необходимо лично обратиться в управление Пенсионного фонда России по месту жительства до 2 октября.
Стоимость соцпакета в месяц составляет 1048,97 руб. в месяц. При этом 807,94 руб. выделяется на лекарства, 124,99 руб. – на санаторно-курортное лечение и 116,49 коп. – на проезд на пригородном железнодорожном транспорте, сообщили в пресс-службе ПФР.