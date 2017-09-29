Афиша выходного дня: IT-форум, «Белый цветок» и «Парад трубачей»

30 сентября и 1 октября жители Белгорода и области могут и о трендах в IT-отрасли узнать, и благотворительностью заняться, и за «Белогорье» поболеть. Что ещё интересного произойдёт в выходные, узнаете в афише ИА «Бел.Ру».