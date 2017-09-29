Афиша выходного дня: IT-форум, «Белый цветок» и «Парад трубачей»

Разное
30 сентября
Белгородская государственная филармония + After-party в Ривьера-парке
10:00-10:10 Открытие конференции
10:10-11:20 Будущее IT: исследования, тренды, прогнозы
12:00 Панельные дискуссии
30 сентября
Площадка возле кинотеатра «Русич» и гипермаркета «Линия»
Телефон для справок: +7 (904) 088 29 14
30 сентября
Храм святых мучениц веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Королёва, 1
30 сентября
Парк Победы
30 сентября
Белгородский центр народного творчества, Широкая, 1
16:30 Праздничный танцевальный вечер под музыку духового оркестра «Мои года – моё богатство!»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-14-44
30 сентября
Библиотека-филиал №3, Кирпичная, 65а
16:00 Встреча «Япония – страна восходящего солнца»: мастер-классы по японской кухне, оригами, чаепитие с гейшами, выставки и др.
Телефон для справок: +7 (4722) 754-280
1 октября
Белгородский музей народной культуры, Мичурина, 43
Музейная семейная этностудия «Ступени роста»
12:00 Театрализованный праздник «Осенины»
Телефон для справок:+7 (4722) 26-84-96
1 октября
Главная сцена парка Победы
Телефон для справок: +7 (4722) 32-52-63
Театры
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
30 сентября
15:00 «Приговорённый к счастью»
18:00 Комедия-водевиль «Ханума»
1 октября
18:00 Пьеса в двух действиях «Земля Эльзы»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Театр «Новая сцена-2», Широкая, 1
30 сентября, 1 октября
20:00 Спектакль «Города одиночества»
Телефоны для справок: +7 920-557-18-13
Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11
30 сентября
19:00 Спектакль «Игроки»
1 октября
19:00 Музыкальный спектакль «Простить себя»
Телефоны для справок: +7 (910) 030-72-22, +7 (909) 203-80-50
Кино
30 сентября – 1 октября в прокате:
Драма «Крым»
Боевик «Наёмник»
Комедийный боевик «Kingsman: Золотое кольцо»
Драма «Заложники»
Триллер «Уотергейт. Крушение Белого дома»
Ужасы «мама!»
Комедия «Напарник»
Комедия «Любовь в городе ангелов»
Ужасы «Оно»
Приключения «Гоголь. Начало»
Комедия «Не твоё тело»
Мультфильм «Лего Ниндзяго Фильм»
Мультфильм «Эмоджи фильм»
Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)
Музыка
30 сентября
«Чапаев» бар, Преображенская, 109
19:00 Клубный концерт Normandia
Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04
30 сентября
Сквер им. В.М. Рязанова, Ватутина, 2а
19:00 Концерт «Музыка души»: выступления творческих коллективов Белгорода и области
1 октября
Белгородская государственная филармония, Белгородского полка, 56а
17:00 Открытие 51-го концертного сезона: «Парад трубачей»
Телефоны для справок: +7 (4722) 334-661, +7 (4722) 333-319
1 октября
Городской центр народного творчества «Сокол», Богдана Хмельницкого, 137к
16:30 Концерт белгородского композитора Александра Балбекова «С песней по жизни»
Телефон для справок: +7 (4722) 34-97-21
Спорт
30 сентября
ЦД «Космос», Королёва, 5
18:00 Пятый тур Чемпионата России по волейболу 2017/2018. Суперлига: «Белогорье» (Белгород) – «Динамо» (Москва)
Телефон для справок: +7 (4722) 55-16-77
30 сентября
Ротонда
Детская афиша
Белгородский государственный театр кукол, Некрасова, 5б/8
30 сентября
11:00, 13:30 «Руслан и Людмила»
1 октября
11:00, 13:30 «Иванушкина дудочка»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-16-83
30 сентября
Детский клуб «Умный кит», Королёва, 2а, оф. 420
30 сентября
14:00 Мастер-класс «Скорочтение, память, логика, внимание»
1 октября
11:15 Мастер-класс «Креативное мышление для детей»
Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15
30 сентября
15:30 Игровое занятие «Sand English/Песочный английский»
1 октября
13:00 Мастер-класс «Рисование песком»
13:00 Игровое занятие «Дорога в школу»
16:00 День рождения «СэндПРО»
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», Шаландина, 9
30 сентября
14:00 Мастер-класс «Осеннее дерево»
16:00 «Радужный бант»
17:00 «Ёжик в осенней листве»
17:30 Вечеринка «В поисках зачарованного меча»
1 октября
12:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Подводное царство»
14:00 «Домик в деревне»
15:00 Игровое занятие «Театральная студия»
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
1 октября
БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1
11:00 Спектакль «Приключения Чиполлино»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
1 октября
ЦМИ, Студенческая, 17а
11:00 Семейный спектакль «Герои в масках и щенячий патруль спасают город»
Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54
Выставки
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а
10:00 «О чём молчали предметы», «Куклы из сказок и легенд», «Сладкие истории», «События, которые потрясли мир»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38
09:00 «Кто с мечом», «Открытая книга», «Вернусь живым…»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43
10:00 «Белгородские святыни», «Люблю тебя, моя малая родина»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2
10:00 Мультимедийная выставка «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны», «Память великих побед. Отечественное оружие в сражениях XVIII-XIX веков», «Телефонные истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
10:00-17:30 «Сказы гончарного круга», «Мой милый край» – персональная выставка художника-любителя Г.С. Гунченко
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
10:00 «Русские комиксы в Королевстве Югославия», III открытый Белгородский фестиваль изобразительных искусств памяти С. С. Косенкова
Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-26
Галерея Союза художников России, пр-т Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок: +7 (4722) 32-04-24
Городской центр народного творчества «Сокол», Богдана Хмельницкого, 137к
10:00 «Вернисаж идей»
Телефон для справок: +7 (4722) 34-97-21
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Отечество славлю, которое есть...».
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4
11:00 «Азбука» Л.Н. Толстого в иллюстрациях русских художников XX века», «Художники моего времени»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69
10:00 Фотовыставка Веры Шамраевой «Мелодия детства», «Прекрасное в простом», «Белгород в объективе − 2017»
Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36
Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52
09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Библиотеки
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Попова, 39а
10:00 «Читательская экспертиза», «Октябрь семнадцатого», «Книгоиздаетель П.П. Сойкин», «История в газете, газета в истории», «Язык как средство единения», «Белгородчина. Октябрь. Революция» и др.
Телефон для справок: +7 (4722) 31-01-62
Цирки, зоопарки
Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в
30 сентября
12:00 «Богатыри» – анимационная программа для детей
15:30 «Игры нашего двора»: вожатые зоопарка играют с детьми на детской площадке
Белгородский динопарк, Волчанская, 292в
30 сентября
13:00-17:00 Квест по парку для всей семьи