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Афиша выходного дня: IT-форум, «Белый цветок» и «Парад трубачей»

29 сентября 2017, 08:00
30 сентября и 1 октября жители Белгорода и области могут и о трендах в IT-отрасли узнать, и благотворительностью заняться, и за «Белогорье» поболеть. Что ещё интересного произойдёт в выходные, узнаете в афише ИА «Бел.Ру».

Разное

30 сентября

Белгородская государственная филармония + After-party в Ривьера-парке

10:00-10:10 Открытие конференции

10:10-11:20 Будущее IT: исследования, тренды, прогнозы

12:00 Панельные дискуссии

Для справок: +7 (4722) 42-41-32 и http://bif2017.ru/

30 сентября

Площадка возле кинотеатра «Русич» и гипермаркета «Линия»

10:00-22:00 Всероссийский фестиваль автомобильного спорта Formula BSTU-2017

Телефон для справок: +7 (904) 088 29 14

30 сентября

Храм святых мучениц веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Королёва, 1

30 сентября

Парк Победы

14:00 Фестиваль туризма: конкурсы, квесты, ярмарка сувениров, кулинарное шоу

30 сентября

Белгородский центр народного творчества, Широкая, 1

16:30 Праздничный танцевальный вечер под музыку духового оркестра «Мои года – моё богатство!»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-14-44

30 сентября

Библиотека-филиал №3, Кирпичная, 65а

16:00 Встреча «Япония – страна восходящего солнца»: мастер-классы по японской кухне, оригами, чаепитие с гейшами, выставки и др.

Телефон для справок: +7 (4722) 754-280

1 октября

Белгородский музей народной культуры, Мичурина, 43

Музейная семейная этностудия «Ступени роста»

12:00 Театрализованный праздник «Осенины»

Телефон для справок:+7 (4722) 26-84-96

1 октября

Главная сцена парка Победы

Телефон для справок: +7 (4722) 32-52-63

Театры

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

30 сентября

15:00 «Приговорённый к счастью»

18:00 Комедия-водевиль «Ханума»

1 октября

18:00 Пьеса в двух действиях «Земля Эльзы»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Театр «Новая сцена-2», Широкая, 1

30 сентября, 1 октября

20:00 Спектакль «Города одиночества»

Телефоны для справок: +7 920-557-18-13

Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11

30 сентября

19:00 Спектакль «Игроки»

1 октября

19:00 Музыкальный спектакль «Простить себя»

Телефоны для справок: +7 (910) 030-72-22, +7 (909) 203-80-50

Кино

30 сентября – 1 октября в прокате:

Драма «Крым»

Боевик «Наёмник»

Комедийный боевик «Kingsman: Золотое кольцо»

Драма «Заложники»

Триллер «Уотергейт. Крушение Белого дома»

Ужасы «мама!»

Комедия «Напарник»

Комедия «Любовь в городе ангелов»

Ужасы «Оно»

Приключения «Гоголь. Начало»

Комедия «Не твоё тело»

Мультфильм «Лего Ниндзяго Фильм»

Мультфильм «Эмоджи фильм»

Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)

Музыка

30 сентября

«Чапаев» бар, Преображенская, 109

19:00 Клубный концерт Normandia

Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04

30 сентября

Сквер им. В.М. Рязанова, Ватутина, 2а

19:00 Концерт «Музыка души»: выступления творческих коллективов Белгорода и области

1 октября

Белгородская государственная филармония, Белгородского полка, 56а

17:00 Открытие 51-го концертного сезона: «Парад трубачей»

Телефоны для справок: +7 (4722) 334-661, +7 (4722) 333-319

1 октября

Городской центр народного творчества «Сокол», Богдана Хмельницкого, 137к

16:30 Концерт белгородского композитора Александра Балбекова «С песней по жизни»

Телефон для справок: +7 (4722) 34-97-21

Спорт

30 сентября

ЦД «Космос», Королёва, 5

18:00 Пятый тур Чемпионата России по волейболу 2017/2018. Суперлига: «Белогорье» (Белгород) – «Динамо» (Москва)

Телефон для справок: +7 (4722) 55-16-77

30 сентября

Ротонда

Детская афиша

Белгородский государственный театр кукол, Некрасова, 5б/8

30 сентября

11:00, 13:30 «Руслан и Людмила»

1 октября

11:00, 13:30 «Иванушкина дудочка»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-16-83

30 сентября

Детский клуб «Умный кит», Королёва, 2а, оф. 420

30 сентября

14:00 Мастер-класс «Скорочтение, память, логика, внимание»

1 октября

11:15 Мастер-класс «Креативное мышление для детей»

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15

30 сентября

15:30 Игровое занятие «Sand English/Песочный английский»

1 октября

13:00 Мастер-класс «Рисование песком»

13:00 Игровое занятие «Дорога в школу»

16:00 День рождения «СэндПРО»

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», Шаландина, 9

30 сентября

14:00 Мастер-класс «Осеннее дерево»

16:00 «Радужный бант»

17:00 «Ёжик в осенней листве»

17:30 Вечеринка «В поисках зачарованного меча»

1 октября

12:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Подводное царство»

14:00 «Домик в деревне»

15:00 Игровое занятие «Театральная студия»

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

1 октября

БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1

11:00 Спектакль «Приключения Чиполлино»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

1 октября

ЦМИ, Студенческая, 17а

11:00 Семейный спектакль «Герои в масках и щенячий патруль спасают город»

Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54

Выставки

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а

10:00 «О чём молчали предметы», «Куклы из сказок и легенд», «Сладкие истории», «События, которые потрясли мир»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38

09:00 «Кто с мечом», «Открытая книга», «Вернусь живым…»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43

10:00 «Белгородские святыни», «Люблю тебя, моя малая родина»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2

10:00 Мультимедийная выставка «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны», «Память великих побед. Отечественное оружие в сражениях XVIII-XIX веков», «Телефонные истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1

10:00-17:30 «Сказы гончарного круга», «Мой милый край» – персональная выставка художника-любителя Г.С. Гунченко

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-26

Галерея Союза художников России, пр-т Б. Хмельницкого, 71

Телефон для справок: +7 (4722) 32-04-24

Городской центр народного творчества «Сокол», Богдана Хмельницкого, 137к

10:00 «Вернисаж идей»

Телефон для справок: +7 (4722) 34-97-21

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Отечество славлю, которое есть...».

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4

11:00 «Азбука» Л.Н. Толстого в иллюстрациях русских художников XX века», «Художники моего времени»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69

10:00 Фотовыставка Веры Шамраевой «Мелодия детства», «Прекрасное в простом», «Белгород в объективе − 2017»

Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36

Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52

09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Библиотеки

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Попова, 39а

10:00 «Читательская экспертиза», «Октябрь семнадцатого», «Книгоиздаетель П.П. Сойкин», «История в газете, газета в истории», «Язык как средство единения», «Белгородчина. Октябрь. Революция» и др.

Телефон для справок: +7 (4722) 31-01-62

Цирки, зоопарки

Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в

30 сентября

12:00 «Богатыри» – анимационная программа для детей

15:30 «Игры нашего двора»: вожатые зоопарка играют с детьми на детской площадке

Белгородский динопарк, Волчанская, 292в

30 сентября

13:00-17:00 Квест по парку для всей семьи

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