197 видеокамер следят за жителями Белгорода

Ведутся переговоры с ЮВЖД о присоединении к АПК систем безопасности железнодорожного вокзала. Кроме того, в ЕДДС в случае пожара поступят сигналы из 600 учреждений: детских садов, школ, больниц, магазинов и потенциально опасных объектов.