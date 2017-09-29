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197 видеокамер следят за жителями Белгорода

29 сентября 2017, 15:44
В Белгороде установили аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Для развития комплекса к Единой дежурно-диспетчерской службе подключили 197 камер видеонаблюдения в детских лагерях, торговых центрах, на парковках, мостах, пляжах и во дворах.

Ведутся переговоры с ЮВЖД о присоединении к АПК систем безопасности железнодорожного вокзала. Кроме того, в ЕДДС в случае пожара поступят сигналы из 600 учреждений: детских садов, школ, больниц, магазинов и потенциально опасных объектов.

Сейчас управление ГОЧС создаёт в Белгородской агломерации единую систему видеонаблюдения и устанавливает системы комплексного мониторинга дорог, позволяющие определять госномера машин, въезжающих в город и выезжающих из него.

В следующем году в шести точках массового скопления людей планируют внедрить интеллектуальную систему «След», распознающую лица. Её также подключат к ЕДДС и к белгородскому УМВД, сообщает пресс-служба администрации города.

#Новости#Видеонаблюдение#Камера#Город
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