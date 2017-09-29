197 видеокамер следят за жителями Белгорода

Для развития комплекса к Единой дежурно-диспетчерской службе подключили 197 камер видеонаблюдения в детских лагерях, торговых центрах, на парковках, мостах, пляжах и во дворах.
Ведутся переговоры с ЮВЖД о присоединении к АПК систем безопасности железнодорожного вокзала. Кроме того, в ЕДДС в случае пожара поступят сигналы из 600 учреждений: детских садов, школ, больниц, магазинов и потенциально опасных объектов.
Сейчас управление ГОЧС создаёт в Белгородской агломерации единую систему видеонаблюдения и устанавливает системы комплексного мониторинга дорог, позволяющие определять госномера машин, въезжающих в город и выезжающих из него.
В следующем году в шести точках массового скопления людей планируют внедрить интеллектуальную систему «След», распознающую лица. Её также подключат к ЕДДС и к белгородскому УМВД, сообщает пресс-служба администрации города.