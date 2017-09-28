В двух домах на Костюкова и Первого Салюта в Белгороде сделали капремонт

На эти деньги полностью поменяли инженерные коммуникации, утеплили фасад дома, обновили крышу и установили там электронагреваемые воронки для забора воды, на всех этажах заменили клапаны мусоропровода, отремонтировали подвал.
Во всех ремонтируемых в этом году жилых зданиях проводят энергосберегающие работы: утепляют фасады, ставят общедомовые счётчики. Таким образом, сэкономят до 35 % денег, которые жильцы отдают за услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ Белгородской области.
Фото пресс-службы администрации Белгорода