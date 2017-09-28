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В двух домах на Костюкова и Первого Салюта в Белгороде сделали капремонт

28 сентября 2017, 13:00
На обновление девятиэтажки по адресу Костюкова, 45 потратили 37 млн рублей.

На эти деньги полностью поменяли инженерные коммуникации, утеплили фасад дома, обновили крышу и установили там электронагреваемые воронки для забора воды, на всех этажах заменили клапаны мусоропровода, отремонтировали подвал.

Во всех ремонтируемых в этом году жилых зданиях проводят энергосберегающие работы: утепляют фасады, ставят общедомовые счётчики. Таким образом, сэкономят до 35 % денег, которые жильцы отдают за услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ Белгородской области.

Фото пресс-службы администрации Белгорода

#Новости#Капремонт#Город
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