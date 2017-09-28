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Сальмонеллёз в Белгородской области передаётся через сырые яйца, мясо и субпродукты

28 сентября 2017, 18:09
Более 42 % заразившихся – дети до 14 лет.

В целом за восемь месяцев 2017 года областное управление Роспотребнадзора отметило снижение заболеваемости сальмонеллёзами почти на четверть относительно 2016 года. В Белгородской области зафиксировано 312 случаев. Чаще всего заражаются сальмонеллами группы Д – 82 %, они передаются через мясо птицы и яйца.

Дети раннего возраста заражаются контактно-бытовым путём, дети старших возрастов и взрослые – в основном пищевым.

Сальмонеллёзы – это большая группа заболеваний, которые повреждают желудочно-кишечный тракт человека. Чаще они распространяются в больших городах. Особую опасность представляют куриные яйца и приготовленные из них продукты – майонез и сухой яичный порошок. При неправильном хранении питательной средой для роста сальмонелл могут стать изделия из крема.

#Новости#Продукты питания#Заболеваемость#Сальмонелла#Медицина
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