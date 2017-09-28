Сальмонеллёз в Белгородской области передаётся через сырые яйца, мясо и субпродукты

В целом за восемь месяцев 2017 года областное управление Роспотребнадзора отметило снижение заболеваемости сальмонеллёзами почти на четверть относительно 2016 года. В Белгородской области зафиксировано 312 случаев. Чаще всего заражаются сальмонеллами группы Д – 82 %, они передаются через мясо птицы и яйца.