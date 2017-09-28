Сальмонеллёз в Белгородской области передаётся через сырые яйца, мясо и субпродукты

В целом за восемь месяцев 2017 года областное управление Роспотребнадзора отметило снижение заболеваемости сальмонеллёзами почти на четверть относительно 2016 года. В Белгородской области зафиксировано 312 случаев. Чаще всего заражаются сальмонеллами группы Д – 82 %, они передаются через мясо птицы и яйца.
Дети раннего возраста заражаются контактно-бытовым путём, дети старших возрастов и взрослые – в основном пищевым.
Сальмонеллёзы – это большая группа заболеваний, которые повреждают желудочно-кишечный тракт человека. Чаще они распространяются в больших городах. Особую опасность представляют куриные яйца и приготовленные из них продукты – майонез и сухой яичный порошок. При неправильном хранении питательной средой для роста сальмонелл могут стать изделия из крема.