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Митрополит Иоанн совершил чин воздвижения в Крестовоздвиженском храме Белгорода

28 сентября 2017, 15:25
Глава Белгородской митрополии совершил всенощное бдение, вынос и чин воздвижения чудотворного Кошарского креста, а затем обратился с архипастырским словом к прихожанам.

Ему сослужили протоиереи: благочинные первого и второго Белгородских округов Олег Кобец и Сергий Колий, настоятель Крестовоздвиженского храма Иоанн Борчук, старший священник храмов Марфо-Мариинского женского монастыря Вячеслав Деменьтьев, секретарь управления епархии Алексей Москаленко, а также клирик белгородской церкви святого Иоанна Кронштадтского, священник Георгий Тренис.

Служба прошла в канун православного праздника — Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, сообщает пресс-служба епархии.

#Новости#Крест#Иоанн#Религия
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