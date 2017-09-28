Митрополит Иоанн совершил чин воздвижения в Крестовоздвиженском храме Белгорода

Ему сослужили протоиереи: благочинные первого и второго Белгородских округов Олег Кобец и Сергий Колий, настоятель Крестовоздвиженского храма Иоанн Борчук, старший священник храмов Марфо-Мариинского женского монастыря Вячеслав Деменьтьев, секретарь управления епархии Алексей Москаленко, а также клирик белгородской церкви святого Иоанна Кронштадтского, священник Георгий Тренис.
Служба прошла в канун православного праздника — Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, сообщает пресс-служба епархии.