Митрополит Иоанн совершил чин воздвижения в Крестовоздвиженском храме Белгорода

Глава Белгородской митрополии совершил всенощное бдение, вынос и чин воздвижения чудотворного Кошарского креста, а затем обратился с архипастырским словом к прихожанам.