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Современный морфологический корпус открыли в НИУ «БелГУ» в день университета

27 сентября 2017, 15:36
Кафедра анатомии человека медицинского факультета получила новейшее оборудование для исследований и преподавания.

Морфологический корпус открыли 26 сентября. В состав нового корпуса вошёл самый современный гистологический класс в Центральном федеральном округе, таких классов в ЦФО всего пять. Он оснащён медико-биологическим микроскопом Nikon Eclipse Ni и двенадцатью микроскопами для студентов Eclipse E200 LED MV RS с сенсорным экраном и специальным программным обеспечением. Также для студентов закупили силиконовые и пластиковые модели внутренних органов и тканей по нескольким разделам анатомии.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин в обращении к студентам назвал анатомию и гистологию «альфой и омегой» специальности медика.

У вас расширились возможности изучения этих дисциплин. А у преподавателей улучшились условия преподавания. Значит, на выходе мы будем иметь более качественно подготовленных специалистов. Сегодня мы ставим задачу – стать одним из лучших медицинских образовательных учреждений не только региона, но и страны. Олег Полухин

В церемонии открытия приняли участие представители ректората, директора и деканы институтов и факультетов, преподаватели и студенты. В свой день рождения университет уже по традиции открывает новые инфраструктурные объекты.

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