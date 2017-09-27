Современный морфологический корпус открыли в НИУ «БелГУ» в день университета

Морфологический корпус открыли 26 сентября. В состав нового корпуса вошёл самый современный гистологический класс в Центральном федеральном округе, таких классов в ЦФО всего пять. Он оснащён медико-биологическим микроскопом Nikon Eclipse Ni и двенадцатью микроскопами для студентов Eclipse E200 LED MV RS с сенсорным экраном и специальным программным обеспечением. Также для студентов закупили силиконовые и пластиковые модели внутренних органов и тканей по нескольким разделам анатомии.
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин в обращении к студентам назвал анатомию и гистологию «альфой и омегой» специальности медика.
У вас расширились возможности изучения этих дисциплин. А у преподавателей улучшились условия преподавания. Значит, на выходе мы будем иметь более качественно подготовленных специалистов. Сегодня мы ставим задачу – стать одним из лучших медицинских образовательных учреждений не только региона, но и страны. Олег Полухин
В церемонии открытия приняли участие представители ректората, директора и деканы институтов и факультетов, преподаватели и студенты. В свой день рождения университет уже по традиции открывает новые инфраструктурные объекты.