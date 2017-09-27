Современный морфологический корпус открыли в НИУ «БелГУ» в день университета

У вас расширились возможности изучения этих дисциплин. А у преподавателей улучшились условия преподавания. Значит, на выходе мы будем иметь более качественно подготовленных специалистов. Сегодня мы ставим задачу – стать одним из лучших медицинских образовательных учреждений не только региона, но и страны. Олег Полухин