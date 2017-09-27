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На одного жителя Белгорода в июле 2017 года пришлось 34 тысячи рублей дохода

27 сентября 2017, 17:52
Это на 6,7 % больше, чем в июле 2016 года, но на 1,2 % меньше, чем в июне 2017 года.

Реальная заработная плата (с учётом изменения цен) выросла на 3,5 % по сравнению с июлем 2016 года, но уменьшилась на 1,7 % относительно июня этого года. Больше других зарабатывают в финансовой и страховой сфере, в области информации и связи, обеспечения электричеством, газом и паром.

В 2017 году в Белгороде стало на 648 жителей меньше. Естественная убыль населения составила 195 человек, миграционная убыль – 453 человека.

Жилья в городе за восемь месяцев построено на 12,1% больше, чем за этот срок в 2016 году. Сдано в эксплуатацию 946 квартир в 213 домах. Это составляет 10,6% от общего объёма ввода жилья в Белгородской области.

Индекс промышленного производства по сравнению с январём-августом 2016 года упал на 2,1%. Наибольшее падение наблюдается в добыче полезных ископаемых – на 21%. Рост наиболее заметен среди обрабатывающих производств: в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 49,7%; в производстве машин и оборудования, «не включённых в другие группировки» – на 53 %, сообщили в Белгородстате.

#Новости#Белгородстат#Убыль населения#Индекс промышленного производства#Средняя зарплата#Статистика#Экономика
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