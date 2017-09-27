На одного жителя Белгорода в июле 2017 года пришлось 34 тысячи рублей дохода

Реальная заработная плата (с учётом изменения цен) выросла на 3,5 % по сравнению с июлем 2016 года, но уменьшилась на 1,7 % относительно июня этого года. Больше других зарабатывают в финансовой и страховой сфере, в области информации и связи, обеспечения электричеством, газом и паром.