На одного жителя Белгорода в июле 2017 года пришлось 34 тысячи рублей дохода

Реальная заработная плата (с учётом изменения цен) выросла на 3,5 % по сравнению с июлем 2016 года, но уменьшилась на 1,7 % относительно июня этого года. Больше других зарабатывают в финансовой и страховой сфере, в области информации и связи, обеспечения электричеством, газом и паром.
В 2017 году в Белгороде стало на 648 жителей меньше. Естественная убыль населения составила 195 человек, миграционная убыль – 453 человека.
Жилья в городе за восемь месяцев построено на 12,1% больше, чем за этот срок в 2016 году. Сдано в эксплуатацию 946 квартир в 213 домах. Это составляет 10,6% от общего объёма ввода жилья в Белгородской области.
Индекс промышленного производства по сравнению с январём-августом 2016 года упал на 2,1%. Наибольшее падение наблюдается в добыче полезных ископаемых – на 21%. Рост наиболее заметен среди обрабатывающих производств: в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 49,7%; в производстве машин и оборудования, «не включённых в другие группировки» – на 53 %, сообщили в Белгородстате.