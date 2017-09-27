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Белгородцы могут помочь тяжелобольным детям участием в благотворительной акции

27 сентября 2017, 09:26
30 сентября возле храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде будет работать благотворительная ярмарка «Белый цветок».

В 11 часов в храме проведут традиционный молебен. Также здесь можно будет поклониться частице пояса Пресвятой Богородицы, сообщается на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

После у входа в церковь откроют ярмарку, где жители Белгорода смогут купить вещи, сделанные студентами и школьниками. Выручку передадут на лечение больных детей.

Акцию «Белый цветок» проводят с 2013 года, её поддерживают Фонд Василия Великого, областное правительство и Белгородская митрополия. Организаторы опираются на благотворительные традиции императорского дома Романовых.

Устроители ярмарки призывают обратить внимание на проблемы тяжелобольных людей, проявить милосердие, помочь ближним. По их словам, благое дело уже объединило городские предприятия, вузы, школы и обычных горожан.

#Новости#Белый цветок#Город
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