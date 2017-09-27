55 родников обустроят в Белгородской области за 7,6 миллионов рублей

Докладывал Евгений Шевчук, начальник управления воспроизводства окружающей среды департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
В рамках проекта планируется обустроить не менее 55 родников в 19 муниципалитетах Белгородской области. Срок реализации – до апреля 2018 года. Результатом, считают в ведомстве, будет улучшение водообеспечения и повышение рекреационной привлекательности области.
Потратить на проект планируют 7 637 000 рублей.
Напомним, ранее заместитель декана по научной и международной деятельности, доцент кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ «БелГУ» Павел Голеусов