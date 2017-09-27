16-летний житель Белгородской области осуждён за двойную групповую кражу

В мае 2017 года обвиняемый предложил 13-летнему приятелю обокрасть жителя села Ломово Корочанского района. Подростки проникли в дом и унесли 8000 рублей, а на следующий день вынесли из хозяйственных построек этого же дома рабочие инструменты на сумму в 6000 рублей.
По ст. 158 за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину, обвиняемого приговорили к девяти месяцам и пяти дням пребывания в воспитательной колонии. Но эту меру отменили в связи с применением мер воспитательного воздействия – помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения 18-летнего возраста.