16-летний житель Белгородской области осуждён за двойную групповую кражу

По ст. 158 за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину, обвиняемого приговорили к девяти месяцам и пяти дням пребывания в воспитательной колонии. Но эту меру отменили в связи с применением мер воспитательного воздействия – помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения 18-летнего возраста.