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Жителя Старого Оскола задержали за разрушение надгробных памятников

26 сентября 2017, 11:18
Мужчина разрушил более 100 надгробий.

УМВД России по Старому Осколу проверило жалобу местного жителя по поводу погрома на кладбище в селе Каплино. При осмотре места происшествия было обнаружено более 100 разрушенных надгробных памятников.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался житель городского округа 1986 года рождения. Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронения».

Подозреваемому грозит наказание либо в виде штрафа до 40 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.

Что побудило мужчину совершить преступление, неизвестно. В настоящее время правоохранители устанавливают личности всех потерпевших, сообщает УМВД России по Белгородской области.

Фото УМВД России по Белгородской области

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