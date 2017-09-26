Вниманию потребителей газа, поверивших свои приборы учёта в ООО «Газсервис» (информация обновлена)

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» уведомляет абонентов, ранее поверивших свои приборы учёта газа в ООО «Газсервис» без их демонтажа с газопровода, что для указанных абонентов продлён срок выполнения поверки в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по обеспечению единства измерений или замены приборов учёта газа на новые до 31.12.2017.
Напомним, компания «Газсервис» проводила поверку приборов учёта газа, не демонтируя их. 7 июля 2017 года аккредитация ООО «Газсервис» была приостановлена. Тем, кто успел поверить счётчики до этого времени, предоставлялось право переповерить их надлежащим образом в любой аккредитованной организации, как указано в техусловиях для каждого конкретного типа средства измерения.
Приняв предоставленные Абонентами свидетельства о поверке для документального оформления счётчика газа как прибора учёта, ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» обязан в 30-дневный срок проверить работоспособность счётчика газа и соответствие его документации о поверке действующему законодательству об обеспечении единства измерений.
Документы о поверке, процедура проведения и оформление результатов которой не соответствуют технической документации на счётчик газа, а также Порядку проведения поверки и иным действующим нормативно-правовым актам об обеспечении единства измерений (ОЕИ), не могут служить подтверждением факта проведения поверки приборов учёта газа и на основании п. 80 и п. 81.10 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. №354, такие приборы учёта не могут допускаться к использованию.
Исходя из изложенного, указанные свидетельства о поверке и протоколы поверки ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» не вправе рассматривать как подтверждение поверки приборов учёта газа и допускать такие счётчики газа к применению в сфере государственного регулирования ОЕИ до устранения выявленных нарушений нормативно-правовых актов об обеспечении единства измерений.
Юрий Мухин
заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
Ранее компания – поставщик газа предложила абонентам переповерить счётчики либо заменить их на новые в срок до 1 октября. Теперь срок продлён до конца декабря 2017 года.