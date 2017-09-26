Вниманию потребителей газа, поверивших свои приборы учёта в ООО «Газсервис» (информация обновлена)

Документы о поверке, процедура проведения и оформление результатов которой не соответствуют технической документации на счётчик газа, а также Порядку проведения поверки и иным действующим нормативно-правовым актам об обеспечении единства измерений (ОЕИ), не могут служить подтверждением факта проведения поверки приборов учёта газа и на основании п. 80 и п. 81.10 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. №354, такие приборы учёта не могут допускаться к использованию.