Видеозапись нарушения ПДД может стать основанием для штрафа

Сейчас это долго и трудоёмко. Сначала поступает информация о нарушении правил и об автомобиле; чтобы это доказать сотрудники ГИБДД вызывают граждан, приславших сведения, устанавливают владельца машины, опрашивают его и других свидетелей. Всё это нужно успеть сделать в течение двух месяцев.