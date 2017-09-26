Видеозапись нарушения ПДД может стать основанием для штрафа

Предполагается, что административные наказания за отдельные нарушения будут назначать без составления протоколов, если несоблюдение ПДД записано на видео. Отправлять инспекторам видеосвидетельства смогут россияне, зарегистрированные в единой системе идентификации. Заявления граждан с сообщениями, видеозаписями и другими материалами проверят и, если в них зафиксированы правонарушения, водителя оштрафуют.
Сейчас это долго и трудоёмко. Сначала поступает информация о нарушении правил и об автомобиле; чтобы это доказать сотрудники ГИБДД вызывают граждан, приславших сведения, устанавливают владельца машины, опрашивают его и других свидетелей. Всё это нужно успеть сделать в течение двух месяцев.
Новый закон должен упростить процедуру — достаточно будет только видео. Проект рассмотрят на заседании правительства, сообщает портал «Вести. Экономика».