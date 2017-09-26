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Видеозапись нарушения ПДД может стать основанием для штрафа

26 сентября 2017, 15:35
Правительственная комиссия по законопроектам одобрила проект закона о повышении безопасности на дорогах.

Предполагается, что административные наказания за отдельные нарушения будут назначать без составления протоколов, если несоблюдение ПДД записано на видео. Отправлять инспекторам видеосвидетельства смогут россияне, зарегистрированные в единой системе идентификации. Заявления граждан с сообщениями, видеозаписями и другими материалами проверят и, если в них зафиксированы правонарушения, водителя оштрафуют.

Сейчас это долго и трудоёмко. Сначала поступает информация о нарушении правил и об автомобиле; чтобы это доказать сотрудники ГИБДД вызывают граждан, приславших сведения, устанавливают владельца машины, опрашивают его и других свидетелей. Всё это нужно успеть сделать в течение двух месяцев.

Новый закон должен упростить процедуру — достаточно будет только видео. Проект рассмотрят на заседании правительства, сообщает портал «Вести. Экономика».

#Новости#Пдд#Видеозапись#Общество
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