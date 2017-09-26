В БелГУ будут развивать целевой приём и олимпиадное движение

Проректор по учебной работе и информатизации Александр Маматов предложил активнее сотрудничать с работодателями. По его словам, четыре года назад вуз заключил 51 договор на целевое обучение, в этом учебном году – 158. В будущем БелГУ будет ориентироваться на показатель 10 % от общего числа студентов вуза, сообщает пресс-служба университета.