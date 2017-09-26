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В БелГУ будут развивать целевой приём и олимпиадное движение

26 сентября 2017, 12:50
Об этом заявили на заседании учёного совета Белгородского госуниверситета.

Этим летом в БелГУ поступили 6547 абитуриентов — больше, чем в прошлом году. Как сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Александр Гальцев, стабильно растёт число поступающих из других субъектов РФ.

В учебном заведении планируют увеличить процент абитуриентов из СНГ, развивать олимпиадное движение и изменить схему целевого приёма (детали обсудят с партнёрскими компаниями и муниципальными властями).

Проректор по учебной работе и информатизации Александр Маматов предложил активнее сотрудничать с работодателями. По его словам, четыре года назад вуз заключил 51 договор на целевое обучение, в этом учебном году – 158. В будущем БелГУ будет ориентироваться на показатель 10 % от общего числа студентов вуза, сообщает пресс-служба университета.

#Новости#БелГУ#Голосование по Конституции#Общество
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