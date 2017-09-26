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Турнир в честь погибшей в аварии чемпионки по бодибилдингу проведут в Белгородской области

26 сентября 2017, 10:24
Соревнование посвятят Диане Поздняковой, вместе с тренером погибшей в ДТП под Курском 25 сентября.

Федерация бодибилдинга Белгородской области проведёт конкурс 8 октября. Планируется, что в турнире примут участие около 70 человек со всей России.

Диане Поздняковой было 23 года, когда она пришла в бодибилдинг. После двух лет тренировок она победила в региональном турнире, вспоминает глава федерации Сергей Алиев.

В ночь на 25 сентября Диана Позднякова, тренер и ещё одна спортсменка возвращались из Липецка после кубка региона по бодибилдингу и фитнес-бикини. Позднякова одержала победу, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на автодороге Курск-Борисоглебск возле села Кулёвка. В 23:05 столкнулись автомобили «Мицубиси Каризма» и «Пежо-308». Все пострадавшие − жители Белгородской области. Водитель и три пассажирки «Пежо» погибли на месте. Диана Позднякова скончалась по дороге в больницу. Позже в больнице умер тренер. Вторая спортсменка находится в медучреждении.

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