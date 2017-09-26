Сев озимых завершают в Белгородской области

На 93 % полей уже посеяли озимые для урожая 2018 года.
С десятой части полей собрали кукурузу и зерно. Из-за плохой погоды средняя урожайность составила только 68,6 центнера с гектара — на 10 центнеров меньше, чем в прошлом году.
Озимые и яровые убрали с 593,7 тысячи гектаров (81 %). На сегодня собрали 3,015 млн тонн зерна. Средняя урожайность на 1,5 центнера выше прошлогодней — 50,6 центнера с гектара.
Самая высокая урожайность в Краснояружском районе — 61,5 центнера с гектара, в Ракитянском — 58,9, Яковлевском — 58,3, Ивнянском – 58,1, Прохоровском и Белгородском — 57,4.
Заканчивают убирать сою — с 81% полей собрали 306 тыс. тонн. Урожайность — 16,7 центнера с гектара, на 7 центнеров ниже показателей осени 2016-го.
Завершается уборка сои. На сегодня убрано 81% полей, собрано 306 тыс. тонн.
96,2 тыс. тонн подсолнечника собрано с 44,3 тыс. гектаров (39 %). Урожайность также меньше прошлогодней на 6,2 центнера — 21,7 центнера с гектара.
Выкопали 790 тыс. тонн сахарной свёклы с 72,2 тыс. гектаров (30 %). Урожайность составила 363 центнеров с гектара против 483 прошлой осенью.
Кроме того, белгородские аграрии почти посеяли озимые на 326,5 тысячи из 352,7 тысячи гектарах (93%), готовят почву и вносят удобрения, сообщает пресс-служба областного департамента АПК.