Общежитие квартирного типа построит НИУ «БелГУ» для своих студентов

Это будет суперсовременное общежитие для аспирантов и магистрантов. Там будет в общей сложности около 500 мест. Общежитие будет квартирного типа, а не коридорного. Квартиры-студии будут маленькие, но достаточные для проживания. Люди будут там жить в основном по одному. Олег Полухинректор НИУ «БелГУ»