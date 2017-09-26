Общежитие квартирного типа построит НИУ «БелГУ» для своих студентов

На территории университета (Студенческая, 14) планируют построить два десятиэтажных общежития.
Это будет суперсовременное общежитие для аспирантов и магистрантов. Там будет в общей сложности около 500 мест. Общежитие будет квартирного типа, а не коридорного. Квартиры-студии будут маленькие, но достаточные для проживания. Люди будут там жить в основном по одному. Олег Полухинректор НИУ «БелГУ»
Также Олег Полухин отметил, что после ремонта общежитий практикуется создание более комфортных условий проживания, то есть если до ремонта в комнате жили четыре студента, то после – три. По словам ректора, руководство госуниверситета идёт на такие меры намеренно, несмотря на нехватку мест в общежитиях.
Делали это сознательно, чтобы те, кто живёт там, чувствовали себя комфортно, как дома. Олег Полухинректор НИУ «БелГУ»
Кроме этого, есть ещё одна практика у НИУ «БелГУ» – аспиранты третьего года обучения живут по одному человеку в комнате.
Я сам писал диссертацию, и кандидатскую, и докторскую, понимаю, что иной раз вдохновение ночью приходит, иной раз только ночью и начинаешь что-то делать. Конечно же, аспирант должен жить один, чтобы он имел возможность работать глубоко за полночь, и ему никто не мешал. Олег Полухинректор НИУ «БелГУ»
Напомним, встреча ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина и студентов состоялась в рамках празднования 141-летия госуниверситета.