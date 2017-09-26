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Научно-исследовательский институт фармакологии живых систем открыт в Белгородском госуниверситете

26 сентября 2017, 16:25
Торжественную церемонию приурочили к 141-й годовщине образования вуза.

В новый НИИ был трансформирован Центр доклинических и клинических исследований.

Решение о создании научно-исследовательского института было принято на учёном совете БелГУ в мае 2017 года. Таким образом предполагается придать дополнительный импульс созданию образовательной, опытной и исследовательской деятельности в сфере медицины.

На базе НИИ будут готовиться проекты создания новых лекарственных препаратов. Институт, как ожидается, станет центром развития фармацевтической промышленности региона.

В торжественной церемонии открытия института поучаствовал ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, директор Медицинского института вуза Владимир Куликовский, профессорско-преподавательский состав университета. Экскурсию по институту провёл его руководитель Михаил Покровский.

Гости посетили помещения института, пообщались с его сотрудниками.

Фармакология – одно из прорывных направлений в нашем университете. Неслучайно здесь такое количество аспирантов. Неслучаен большой интерес со стороны тех, кто заключает с нами договоры, оплачивает проведение доклинических и клинических исследований. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

Глава вуза напомнил, что Медицинский институт БелГУ развивается по многим направлениям. Сегодня, 26 сентября, была открыта кафедра анатомии и гистологии, чуть раньше появился новый симуляционный центр. Также в структуре БелГУ появится виварий, в котором будут проводиться лабораторные исследования.

Глава университета отметил, что в БелГУ работают семь институтов и три самостоятельных факультета. Все десять образовательных структур находятся в равных условиях развития.

Медицинский институт для нас – это драйвер развития образовательной, научной деятельности. Это наша «фишка» как классического университета. Всё, что делается, происходит в конечном итоге для того, чтобы повысить качество подготовки специалистов в области медицины, здравоохранения. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

#Новости#Ниу «белгу»#Медицинский институт#Владимир куликовский#Научно-исследовательская работа#Медицина
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