Научно-исследовательский институт фармакологии живых систем открыт в Белгородском госуниверситете

Медицинский институт для нас – это драйвер развития образовательной, научной деятельности. Это наша «фишка» как классического университета. Всё, что делается, происходит в конечном итоге для того, чтобы повысить качество подготовки специалистов в области медицины, здравоохранения. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»