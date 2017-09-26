Научно-исследовательский институт фармакологии живых систем открыт в Белгородском госуниверситете

В новый НИИ был трансформирован Центр доклинических и клинических исследований.
Решение о создании научно-исследовательского института было принято на учёном совете БелГУ в мае 2017 года. Таким образом предполагается придать дополнительный импульс созданию образовательной, опытной и исследовательской деятельности в сфере медицины.
На базе НИИ будут готовиться проекты создания новых лекарственных препаратов. Институт, как ожидается, станет центром развития фармацевтической промышленности региона.
В торжественной церемонии открытия института поучаствовал ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, директор Медицинского института вуза Владимир Куликовский, профессорско-преподавательский состав университета. Экскурсию по институту провёл его руководитель Михаил Покровский.
Гости посетили помещения института, пообщались с его сотрудниками.
Фармакология – одно из прорывных направлений в нашем университете. Неслучайно здесь такое количество аспирантов. Неслучаен большой интерес со стороны тех, кто заключает с нами договоры, оплачивает проведение доклинических и клинических исследований. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»
Глава вуза напомнил, что Медицинский институт БелГУ развивается по многим направлениям. Сегодня, 26 сентября, была открыта кафедра анатомии и гистологии, чуть раньше появился новый симуляционный центр. Также в структуре БелГУ появится виварий, в котором будут проводиться лабораторные исследования.
Глава университета отметил, что в БелГУ работают семь институтов и три самостоятельных факультета. Все десять образовательных структур находятся в равных условиях развития.
Медицинский институт для нас – это драйвер развития образовательной, научной деятельности. Это наша «фишка» как классического университета. Всё, что делается, происходит в конечном итоге для того, чтобы повысить качество подготовки специалистов в области медицины, здравоохранения. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»