На ОЭМК определили победителей полуфинала Форума молодёжных инициатив компании «Металлоинвест»

В этом году инициативная молодёжь оскольского электрометаллургического комбината представила членам координационного совета Форума двенадцать проектов, направленных на решение различных производственных и социальных задач. В полуфинал вышли одиннадцать из них.
«Радует, что многие предложения имеют реальное практическое применение, потому что сама идея без внедрения ничего не стоит, – обращаясь к участникам форума, отметил главный инженер комбината Александр Тищенко. – Спасибо большое за активную позицию, за убеждённость и готовность отстаивать и защищать свои идеи».
Проекты участников ориентированы на решение задач в трёх направлениях: автоматизация бизнес-процессов, организационная эффективность и производительность труда, развитие кадровой и социальной работы. Так, проект Дмитрия Водяхина из юридического управления направлен на формирование единой базы форм документов и судебной практики предприятий Группы компаний «Металлоинвест». А работа группы молодых специалистов сортопрокатного цеха № 1 посвящена повышению энергоэффективности работы участка отделки металла.
«С проблемой энергопотребления сталкивается не только комбинат, но и вся Россия, весь мир. Руководители больших и маленьких предприятий стремятся уменьшить издержки на электроэнергию, – рассказал участник полуфинала Евгений Анисимов, резчик холодного металла СПЦ №1. – Главное, чтобы мы, молодые специалисты, благодаря такому форуму, были услышаны. Проявляя инициативу, хочется быть замеченным, найти себя в компании «Металлоинвест» и в жизни».
Победители полуфинала определены также на Уральской Стали и Михайловском ГОКе – 6 и 11 проектов соответственно. Полуфинал КФМИ на Лебединском ГОКе пройдёт 30 сентября, здесь завершаются обучающие семинары-консультации по проектному методу.
По мнению участников, Форум молодёжных инициатив является лучшим подтверждением внимания руководства Компании к идеям молодых специалистов. Финал Форума молодёжных инициатив, в котором примут участие представители всех предприятий Компании, состоится в ноябре.
Справка. Корпоративный форум молодёжных инициатив проходит на всех основных предприятиях «Металлоинвеста» – Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК и Уральской Стали – и развивает традиции Форума, проводимого Лебединским ГОКом с 2014 года. Цель мероприятия – вовлечение молодых специалистов в процесс решения актуальных задач компании в сфере производства, информационных технологий, организации труда, кадровых и социальных задач, путём разработки и защиты проектных инициатив.