На ОЭМК определили победителей полуфинала Форума молодёжных инициатив компании «Металлоинвест»

«С проблемой энергопотребления сталкивается не только комбинат, но и вся Россия, весь мир. Руководители больших и маленьких предприятий стремятся уменьшить издержки на электроэнергию, – рассказал участник полуфинала Евгений Анисимов, резчик холодного металла СПЦ №1. – Главное, чтобы мы, молодые специалисты, благодаря такому форуму, были услышаны. Проявляя инициативу, хочется быть замеченным, найти себя в компании «Металлоинвест» и в жизни».