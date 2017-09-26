Как выбрать телевизор для квартиры? Пошаговая инструкция

Чтобы приобрести телевизор, и не разочароваться в последствии, ведь телевизор покупается не на один год, нужно лишь вникнуть в некоторые нюансы.
Цена вопроса
Для начала определяются, сколько готовы потратить на приобретение нового телевизора. На сегодняшний день эта сумма составляет около пяти тысяч рублей. В продаже имеются экземпляры, стоимостью в десятки миллионов (!) рублей. Выбирая бюджетную модель, не следует ориентироваться на что-то заоблачное – главное, чтобы цветопередача устраивала покупателя.
Существенно сэкономить при выборе и покупке телевизора поможет сервис сравнения цен. Здесь предложены самые современные телевизоры по лучшим в стране ценам.
Бренд
Фирма-производитель должна внушать доверие. Если согласны, чтобы дома стоял телевизор фирмы «Бравис» или «Мистери» – что ж, как говориться, дело ваше. Однако специалисты утверждают, что наилучшими телевизорами из года в год считаются устройства таких фирм, как «Филлипс», «Самсунг», «Панасоник» и «Сони».
Просто телевизор?
Конечно же, никто не помешает выбрать самый простой телевизор, однако надо хорошо подумайте – нет ли излишней спешки. Возможно, телевизор с поддержкой смарт-ТВ, с возможностью записи контента и со встроенным проигрывателем всё же лучше? При этом, следует отметить, указанные функции не делают покупку космически дорогой. Разве что незначительно поднимают в цене, но это настолько минимальная прибавка к стоимости, что кажется некоторые функции и «способности» телевизора идут совершенно бесплатно.
Диагональ
Большой – не всегда хороший. Идеальным размером для обычной квартиры служит диагональ в 32 дюйма. Если живут в действительно большом доме, в гостиной будет гармонично смотреться экран в 55 дюймов.
Частота
Большинство бюджетных моделей имеет частоту в 60 Гц. Именно столько обновлений происходит на экране в секунду. Частоту свыше этого показателя человеческий глаз попросту не улавливает, поэтому доверять уловкам маркетологам, утверждающим, что данный телевизор имеет плохое разрешение, конечно не стоит.
Не гнаться за новинками
На распродажах в конце года в уголках сиротливо ютятся телевизоры, пока так и не нашедшие своих покупателей. Цены на них обязательно будут снижены – надо лишь дождаться этого момента. А вот функционально они будут точно не хуже привезенных новинок аналогичного класса.