Как выбрать телевизор для квартиры? Пошаговая инструкция

Конечно же, никто не помешает выбрать самый простой телевизор, однако надо хорошо подумайте – нет ли излишней спешки. Возможно, телевизор с поддержкой смарт-ТВ, с возможностью записи контента и со встроенным проигрывателем всё же лучше? При этом, следует отметить, указанные функции не делают покупку космически дорогой. Разве что незначительно поднимают в цене, но это настолько минимальная прибавка к стоимости, что кажется некоторые функции и «способности» телевизора идут совершенно бесплатно.