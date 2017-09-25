Задержан телефонный хулиган, «заминировавший» торговый центр в Белгороде

Звонивший мужчина сообщил, что торговый центр заминирован. Экстренные службы, прибывшиена место, не нашли в здании и рядом с ним никаких опасных предметов.
А уже спустя полтора часа в одну из квартир по улице Каштановой областного центра наведались оперативники районного угрозыска. По подозрению в злополучном телефонном звонке полицейские задержали мужчину 1983 года рождения. Раньше он был неоднократно судим.
Возбуждено уголовное дело. «Шутник» может оказаться за решёткой на срок до трёх лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.