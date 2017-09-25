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Задержан телефонный хулиган, «заминировавший» торговый центр в Белгороде

25 сентября 2017, 11:41
Сообщение о взрывном устройстве поступило правоохранителям 24 сентября в четыре часа дня.

Звонивший мужчина сообщил, что торговый центр заминирован. Экстренные службы, прибывшиена место, не нашли в здании и рядом с ним никаких опасных предметов.

А уже спустя полтора часа в одну из квартир по улице Каштановой областного центра наведались оперативники районного угрозыска. По подозрению в злополучном телефонном звонке полицейские задержали мужчину 1983 года рождения. Раньше он был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело. «Шутник» может оказаться за решёткой на срок до трёх лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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