В Красногорске вновь открылся парк «Ивановские пруды»

В Красногорске появился новый парк. Он способен стать конкурентом подобных объектов в столице страны. До этого Ивановские пруды считались заброшенными, но сейчас эта ситуация изменилась.
Сергей Капков
По данным специалиста, получилось восстановить геометрию парка. Теперь местным жителям удобнее здесь гулять. Также ввели в работу удобную набережную у водоёмов.
Уточняется, что местные жители снова стали посещать парк. Ранее им приходилось ездить в Москву, чтобы отдохнуть, пишут «Новые Известия».
«В будущем году каждые выходные планируется проводить культурные мероприятия. Из-за подобного уровня преобразований через пять лет город изменится до неузнаваемости», – рассказал специалист.
До этого Капков занимался преображением парка имени Горького в Москве.