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В Красногорске вновь открылся парк «Ивановские пруды»

25 сентября 2017, 17:58
Специалист по созданию городских парков Сергей Капков рассказал, что город Красногорск Московского региона из-за высокого уровня преобразования через пять лет поменяется до неузнаваемости.

В Красногорске появился новый парк. Он способен стать конкурентом подобных объектов в столице страны. До этого Ивановские пруды считались заброшенными, но сейчас эта ситуация изменилась.

Сергей Капков

По данным специалиста, получилось восстановить геометрию парка. Теперь местным жителям удобнее здесь гулять. Также ввели в работу удобную набережную у водоёмов.

Уточняется, что местные жители снова стали посещать парк. Ранее им приходилось ездить в Москву, чтобы отдохнуть, пишут «Новые Известия».

«В будущем году каждые выходные планируется проводить культурные мероприятия. Из-за подобного уровня преобразований через пять лет город изменится до неузнаваемости», – рассказал специалист.

До этого Капков занимался преображением парка имени Горького в Москве.

#Новости#Карпов#Парк#Красногорск#Общество
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