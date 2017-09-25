Курянин попался в Белгороде на продаже синтетических наркотиков

25-летний житель соседнего региона получил в интернете предложение легко подзаработать на продаже наркотиков. Он согласился, ему сообщили, где находится тайник с товаром. Забрав наркотики, на следующий день мужчина разложил их по четырём тайникам в местах, указанных «работодателем». Затем отчитался о выполнении.
Следующая партия наркотиков подоспела через несколько дней. Нужно было распространить уже сто пакетов с зельем. Когда подозреваемый забрал запрещённые вещества, его задержали полицейские.
В суде курянину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 4 месяцев. Это время он проведёт в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры области.