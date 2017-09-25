Белгородский суд наказал иностранцев по требованию ФСБ

В июне аналогичное преступление в Вейделевском районе совершили три гражданина Индии. Валуйский и Вейделевский районные суды приговорили иностранцев к четырём годам в колонии общего режима за незаконное пересечение государственной границы и покушение на него (ч. 3 ст. 322 УК РФ).