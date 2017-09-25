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Белгородский суд наказал иностранцев по требованию ФСБ

25 сентября 2017, 17:53
Граждане Вьетнама и Индии проведут 4 месяца в колонии общего режима за нарушение госграницы в Белгородской области.

Два жителя Вьетнама незаконно пересекли границу России в Валуйском районе в апреле этого года.

В июне аналогичное преступление в Вейделевском районе совершили три гражданина Индии. Валуйский и Вейделевский районные суды приговорили иностранцев к четырём годам в колонии общего режима за незаконное пересечение государственной границы и покушение на него (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Решения судов вступили в силу. После выхода из тюрьмы вьетнамцев и индийцев отправят на родину, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

#Новости#Граница#Общество
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