Белгородский суд наказал иностранцев по требованию ФСБ

Два жителя Вьетнама незаконно пересекли границу России в Валуйском районе в апреле этого года.
В июне аналогичное преступление в Вейделевском районе совершили три гражданина Индии. Валуйский и Вейделевский районные суды приговорили иностранцев к четырём годам в колонии общего режима за незаконное пересечение государственной границы и покушение на него (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
Решения судов вступили в силу. После выхода из тюрьмы вьетнамцев и индийцев отправят на родину, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.