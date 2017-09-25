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300 тысяч рублей за поджог травы заплатит житель Корочанского района

25 сентября 2017, 16:08
В апреле этого года мужчина поджёг сухую траву возле хутора Объединённого, из-за чего на 5 гектарах выгорела вся растительность.

Его оштрафовали на 2000 рублей за административное правонарушение. Управление экологической безопасности области заявило иск на 25 млн 579 тысяч 800 рублей в счёт возмещения вреда, нанесённого животному миру. Сумму ущерба экологи рассчитали по методике Минприроды РФ.

Корочанский райсуд учёл, что поджог был неумышленным, а также то, что житель области не работает и у него есть ребёнок, и взыскал с него 30 тысяч рублей. Однако управление обжаловало иск, теперь поджигатель должен заплатить в 10 раз больше — 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.

#Новости#Поджог#Голосование по Конституции#Общество
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