300 тысяч рублей за поджог травы заплатит житель Корочанского района

Корочанский райсуд учёл, что поджог был неумышленным, а также то, что житель области не работает и у него есть ребёнок, и взыскал с него 30 тысяч рублей. Однако управление обжаловало иск, теперь поджигатель должен заплатить в 10 раз больше — 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.