Водителей обяжут носить одежду со светоотражающими элементами

Как поясняют в ведомстве, принятие такого решения обусловлено неутешительной статистикой. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 ДТП, в которых в тёмное время суток был совершён наезд на вышедших из авто водителей. Это на 5% больше прошлогоднего показателя.