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Водителей обяжут носить одежду со светоотражающими элементами

24 сентября 2017, 10:29
Проект постановления правительства о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения вынесен на общественное обсуждение.

В правила дорожного движения предлагается внести новый пункт 2.3.4. «Нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населённых пунктов в тёмное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Одежду со светоотражающими элементами водители будут обязаны надевать и в условиях ограниченной видимости.

Как поясняют в ведомстве, принятие такого решения обусловлено неутешительной статистикой. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 ДТП, в которых в тёмное время суток был совершён наезд на вышедших из авто водителей. Это на 5% больше прошлогоднего показателя.

Как правило, пострадавшие были в тёмной одежде, что не позволяло водителям других машин вовремя их заметить.

В качестве положительного примера данной практики в МВД приводят опыт европейских стран, во многих из которых наличие защитного жилета у водителей обязательно.

В настоящее время проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.

#Новости#Светоотражающий элемент#Пдд#Светоотражатели#Общество
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