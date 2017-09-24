Водителей обяжут носить одежду со светоотражающими элементами

В правила дорожного движения предлагается внести новый пункт 2.3.4. «Нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населённых пунктов в тёмное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
Одежду со светоотражающими элементами водители будут обязаны надевать и в условиях ограниченной видимости.
Как поясняют в ведомстве, принятие такого решения обусловлено неутешительной статистикой. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 ДТП, в которых в тёмное время суток был совершён наезд на вышедших из авто водителей. Это на 5% больше прошлогоднего показателя.
Как правило, пострадавшие были в тёмной одежде, что не позволяло водителям других машин вовремя их заметить.
В качестве положительного примера данной практики в МВД приводят опыт европейских стран, во многих из которых наличие защитного жилета у водителей обязательно.
В настоящее время проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.