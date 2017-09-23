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Туроператор выплатит белгородке 310 тысяч рублей за испорченный Новый год

23 сентября 2017, 19:32
В прошлом октябре жительница Белгорода купила в местной фирме новогодний тур в Дубай, но так туда и не попала.

Путёвка обошлась в 125 тысяч рублей, за эти деньги женщине обещали отдых в отеле, питание, перелёт туда и обратно, трансфер и «страховку от невыезда».

31 декабря она приехала в аэропорт, но в Эмираты не улетела: рейс отменили из-за песчаной бури. Туроператор, ООО «Чёрное море», не предупредил женщину об отмене рейса и не помог попасть в ОАЭ другим путём.

Оператор не принял претензию о возврате денег и предложил потребовать компенсацию у авиаперевозчика, страховщиков или у зарубежного туроператора. Но женщина отправилась в суд: она попросила расторгнуть договор с турагентом и взыскать с оператора стоимость тура, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.

Суд, в соответствии с Гражданским кодексом и законами «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», «О защите прав потребителей» решил, что ответить должен именно местный туроператор. «Чёрное море» пыталось обжаловать решение, но областной суд оставил его без изменений.

Компания должна выплатить истице 310 тысяч рублей. 10 тысяч из них — компенсация морального ущерба, остальное — стоимость поездки, неустойка и штраф, сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.

#Новости#Неустойка#Ооо черное море#Туроператор#Город
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