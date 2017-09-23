Туроператор выплатит белгородке 310 тысяч рублей за испорченный Новый год

Оператор не принял претензию о возврате денег и предложил потребовать компенсацию у авиаперевозчика, страховщиков или у зарубежного туроператора. Но женщина отправилась в суд: она попросила расторгнуть договор с турагентом и взыскать с оператора стоимость тура, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.