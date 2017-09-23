Срок службы по контракту могут выбрать белгородские призывники с СПО

По словам начальника белгородского пункта отбора на военную службу по контракту, майора Игоря Дюкарева, теперь не только специалисты с высшим образованием, но и молодые люди, закончившие училища, техникумы и колледжи, могут решить, сколько им служить — один или два года.
В первую очередь набирают людей, которые способны обращаться с высокотехнологичным вооружением и техникой и обладают специальными знаниями и навыками.
Сейчас кандидаты сами выбирают место службы, белгородцы могут проходить её в родной области. Каждый день на пункт приходит более 10 человек, инструкторы рассказывают им о льготах и преимуществах.
Во время весеннего призыва контрактную службу вместо срочной выбрали 80 человек со средним профессиональным образованием и 50 — с высшим.
Осенний призыв начнётся с 1 октября и продлится по 31 декабря.