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Срок службы по контракту могут выбрать белгородские призывники с СПО

23 сентября 2017, 10:01
В российской армии ждут специалистов, способных обращаться со сложной техникой и вооружением.

По словам начальника белгородского пункта отбора на военную службу по контракту, майора Игоря Дюкарева, теперь не только специалисты с высшим образованием, но и молодые люди, закончившие училища, техникумы и колледжи, могут решить, сколько им служить — один или два года.

В первую очередь набирают людей, которые способны обращаться с высокотехнологичным вооружением и техникой и обладают специальными знаниями и навыками.

Сейчас кандидаты сами выбирают место службы, белгородцы могут проходить её в родной области. Каждый день на пункт приходит более 10 человек, инструкторы рассказывают им о льготах и преимуществах.

Во время весеннего призыва контрактную службу вместо срочной выбрали 80 человек со средним профессиональным образованием и 50 — с высшим.

Осенний призыв начнётся с 1 октября и продлится по 31 декабря.

#Новости#Осенний призыв#Служба по контракту#Общество
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