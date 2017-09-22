За покушение на бывшую жену 70-летний белгородец проведёт 7,5 лет в колонии строгого режима

Вечером 17 декабря 2016 года на Гражданском проспекте в Белгороде мужчина подкараулил бывшую супругу после работы. Он схватил её за руку и, угрожая травматическим пистолетом, приказал сесть в его автомобиль. Когда женщина отказалась, он выстрелил ей в лицо. После выстрела у оружия отсоединился магазин с патронами, и пенсионер стал добивать её пистолетом вручную.