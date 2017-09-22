За покушение на бывшую жену 70-летний белгородец проведёт 7,5 лет в колонии строгого режима

Вечером 17 декабря 2016 года на Гражданском проспекте в Белгороде мужчина подкараулил бывшую супругу после работы. Он схватил её за руку и, угрожая травматическим пистолетом, приказал сесть в его автомобиль. Когда женщина отказалась, он выстрелил ей в лицо. После выстрела у оружия отсоединился магазин с патронами, и пенсионер стал добивать её пистолетом вручную.
Женщину спасли находившиеся поблизости полицейские. Её госпитализировали и долго лечили: она получила травмы головы и лица, что квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Белгородцы были женаты пять лет, часто ругались и развелись накануне преступления.
Экспертиза показала, что подсудимый был эмоционально возбуждён, но полностью осознавал, что делал.
На суде он не признал вину, заявив, что не собирался убивать бывшую жену: выстрелил случайно и пистолетом её не ударял. На том же он настаивал при рассмотрении апелляции.
Но суд решил, что незавершённое убийство было умышленным, признал его виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчину приговорили к 7,5 годам в исправительной колонии строгого режима и взыскали с него 700 тысяч рублей в качестве морального ущерба потерпевшей.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.