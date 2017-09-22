В топ-500 РБК вошли семь белгородских компаний

Лучший результат из белгородских предприятий у Группы компаний «Эфко», работающей в секторе сельского хозяйства и продуктов питания: 107 позиция с показателями выручки 107 млрд рублей и дохода – 1,238 млрд рублей за 2016 год.
Группа компаний «Агро-Белогорье» из этого же сектора заняла 195-е место с выручкой 54 млрд рублей и доходом 0,640 млрд рублей.
На 212-й позиции разместился «Белгранкорм-холдинг» с 48 млрд руб. выручки и доходом 5,372 млрд руб.
На 289-м месте «Приосколье» с 35 и 1,982 млрд рублей соответственно.
431-е место у ТД «Белая птица» с 21 млрд рублей выручки и убытком в 0,771 млрд рублей.
УК «Трансюжстрой» находится на 476-м месте с 19 млрд рублей выручки и 0.238 млрд рублей дохода.
Замыкает семёрку «Белгородэнергосбыт», прошлогодняя выручка которого составила 18 млрд рублей, а годовой доход — 0,009 млрд рублей.
Лидерами рейтинга традиционно стали нефтегазовые гиганты: «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть».