Утилизация машин снова подорожает

В 2016 году правительство увеличило сбор на 65 %, аргументировав это ослаблением национальной валюты. Новое повышение позволит поддержать российские автозаводы на фоне снижения пошлин на ввоз машин, являющегося одним из условий в ВТО. В этом месяце пошлины на ввоз легковых авто, к примеру, снизились с 23 до 20 %, в следующем году они уменьшатся до 17 %, а в 2019-м — до 15 %.