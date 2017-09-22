Утилизация машин снова подорожает

Правительство одобрило проект, скоро его внесут в Госдуму.
Индексация должна принести 28 млрд рублей допдоходов в следующем году. В целом сбор даст госказне до 223,4 млрд в 2018-м, до 259,8 млрд в 2019-м и до 267,9 млрд рублей в 2020 году, пишут «Ведомости».
Российские власти также рассчитывают, что вырастет производство и импорт автомобилей. С 2019 года планируют ввести сбор 7 % на средства производства тяжёлого и энергетического машиностроения.
Утилизационный сбор ввели в 2012 году, когда Россия вступила в ВТО и снизились пошлины на ввоз автомобилей. Изначально он распространялся только на импортёров, с 2014 года его стали платить все, но российские автозаводы получают субсидии, компенсирующие платёж
Базовая ставка для легковых авто — 20000 рублей, для автобусов и грузовиков — 150000 рублей плюс различные коэффициенты.
В 2016 году правительство увеличило сбор на 65 %, аргументировав это ослаблением национальной валюты. Новое повышение позволит поддержать российские автозаводы на фоне снижения пошлин на ввоз машин, являющегося одним из условий в ВТО. В этом месяце пошлины на ввоз легковых авто, к примеру, снизились с 23 до 20 %, в следующем году они уменьшатся до 17 %, а в 2019-м — до 15 %.
Индексация утилизационного сбора вряд ли повлияет на стоимость российских машин, но импортируемая техника станет дороже. Некоторые автопроизводители ожидают, что ещё больше уменьшится импорт (в 2012–2016 годах он снизился в 5 раз). Другие считают, что повышение сбора на 15 % не приведёт к повалу импорта: если рубль будет стабильным, покупатели привыкнут к новым ценам.