Николай Рыжков: дорогу в Прохоровку должны построить за счёт федерального бюджета

В Прохоровке прошёл совет законодателей Центрального Федерального округа Совета при полпреде президента в ЦФО. На дорожном фонде акцентировал внимание в своём выступлении Николай Рыжков, представитель от Белгородской области в Совете Федерации. Он снова поднял вопрос о строительстве дороги от трассы М2 до Прохоровки за счёт федерального бюджета и предложил искать другие источники для финансирования дорожного фонда.
Жизнь нас учит: нет дорог – нет по-настоящему развития экономики. Мы живём в двух плоскостях: в одной – Москва и Московская область, в другой – регионы. В Москве очень много делается по дорогам. Я смотрю на это с белой завистью. Для нас, регионов, это мечта: нам бы просто дороги иметь. Дайте возможность и областям жить так же, как Москве. Николай Рыжков
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко также отметил, что 5 – 5,5 млрд регионального дорожного фонда не хватает на обслуживание дорог.
Разве за эти деньги можно решать проблемы даже капитального ремонта дорог и его текущего содержания? А дороги нужно ещё строить и реконструировать, делать их безопасными. Мы теряем людей на дорогах больше 30 тысяч – в два раз больше, чем в Афганистане. Я предлагаю заменить НДС – самый криминальный, на мой взгляд, налог – на налог с оборота, простой, доступный и понятный. А поступающие средства пустить на дорожный фонд. Евгений Савченко