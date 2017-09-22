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Николай Рыжков: дорогу в Прохоровку должны построить за счёт федерального бюджета

22 сентября 2017, 17:24
Законодатели регионов ЦФО обсудили проблему нехватки средств на строительство и обслуживание дорог.

В Прохоровке прошёл совет законодателей Центрального Федерального округа Совета при полпреде президента в ЦФО. На дорожном фонде акцентировал внимание в своём выступлении Николай Рыжков, представитель от Белгородской области в Совете Федерации. Он снова поднял вопрос о строительстве дороги от трассы М2 до Прохоровки за счёт федерального бюджета и предложил искать другие источники для финансирования дорожного фонда.

Жизнь нас учит: нет дорог – нет по-настоящему развития экономики. Мы живём в двух плоскостях: в одной – Москва и Московская область, в другой – регионы. В Москве очень много делается по дорогам. Я смотрю на это с белой завистью. Для нас, регионов, это мечта: нам бы просто дороги иметь. Дайте возможность и областям жить так же, как Москве. Николай Рыжков

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко также отметил, что 5 – 5,5 млрд регионального дорожного фонда не хватает на обслуживание дорог.

Разве за эти деньги можно решать проблемы даже капитального ремонта дорог и его текущего содержания? А дороги нужно ещё строить и реконструировать, делать их безопасными. Мы теряем людей на дорогах больше 30 тысяч – в два раз больше, чем в Афганистане. Я предлагаю заменить НДС – самый криминальный, на мой взгляд, налог – на налог с оборота, простой, доступный и понятный. А поступающие средства пустить на дорожный фонд. Евгений Савченко

#Новости#Дорожный фонд#Николай рыжков#Евгений Савченко#Губернатор#Совет законодателей#Прохоровка#Экономика
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