Николай Рыжков: дорогу в Прохоровку должны построить за счёт федерального бюджета

Жизнь нас учит: нет дорог – нет по-настоящему развития экономики. Мы живём в двух плоскостях: в одной – Москва и Московская область, в другой – регионы. В Москве очень много делается по дорогам. Я смотрю на это с белой завистью. Для нас, регионов, это мечта: нам бы просто дороги иметь. Дайте возможность и областям жить так же, как Москве. Николай Рыжков