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Молодёжь борется за качество продуктов в Белгороде

22 сентября 2017, 15:57
В Белгородском районе продолжается реализация проекта «Молодёжь за качество».

В настоящее время силами объединений МО БРОООО «Российский Союз молодёжи» и БМО БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» проведено 70 рейдов по выявлению продуктов с истёкшим сроком годности на прилавках торговых объектов.

Посещение торговых объектов в рамках реализации проекта является инициативой общественного характера молодёжи и связано, прежде всего, с личным желанием молодых людей приобретать в магазинах качественные товары с реальным сроком годности.

Виталий Шемякин

начальник отдела молодёжной политики управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Белгородского района

Специалисты управления призывают граждан в случае обнаружения продуктов с истёкшим сроком годности обращаться к активистам молодёжных объединений – они зафиксируют данный факт и обратятся в соответствующие инстанции.

Желающие могут и сами принять участие в рейдах. Для этого нужно связаться с кураторами проекта в социальной сети «ВКонтакте» − https://vk.com/mpbelrn

#Новости#Проверочный рейд#Качество продуктов#Качество#Продукты питания#Молодежь#Общество
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