Молодёжь борется за качество продуктов в Белгороде

В настоящее время силами объединений МО БРОООО «Российский Союз молодёжи» и БМО БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» проведено 70 рейдов по выявлению продуктов с истёкшим сроком годности на прилавках торговых объектов.
Посещение торговых объектов в рамках реализации проекта является инициативой общественного характера молодёжи и связано, прежде всего, с личным желанием молодых людей приобретать в магазинах качественные товары с реальным сроком годности.
Виталий Шемякин
начальник отдела молодёжной политики управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Белгородского района
Специалисты управления призывают граждан в случае обнаружения продуктов с истёкшим сроком годности обращаться к активистам молодёжных объединений – они зафиксируют данный факт и обратятся в соответствующие инстанции.
Желающие могут и сами принять участие в рейдах. Для этого нужно связаться с кураторами проекта в социальной сети «ВКонтакте» − https://vk.com/mpbelrn