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Мастера из Старого Оскола взяли бронзу на чемпионате мира по парикмахерскому искусству

22 сентября 2017, 17:37
Они выступали в составе сборной России на «2017 OMC Hairworld» в Париже.

Эльмира Клемчинова участвовала в двух направлениях — «Прогрессивная стрижка» и «Авангардная прическа». Она стала второй в личном первенстве и третьей — в составе российской команды.

Преподаватель Старооскольского техникума технологий и дизайна Александра Селютина заняла четвёртое место.

В команду также вошла студентка ссуза Екатерина Зырянова.

Все россияне впервые участвовали в чемпионате. Эльмира Клемчинова считает, что успешный дебют состоялся благодаря тренерам Ирине Барановой, Татьяне Шуваловой и Павлу Охапкину.

Итоговые командные результаты огласят позже, сообщает «SM News».

#Новости#Прическа#Старый Оскол#Парикмахер#Общество
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