Мастера из Старого Оскола взяли бронзу на чемпионате мира по парикмахерскому искусству

Эльмира Клемчинова участвовала в двух направлениях — «Прогрессивная стрижка» и «Авангардная прическа». Она стала второй в личном первенстве и третьей — в составе российской команды.
Преподаватель Старооскольского техникума технологий и дизайна Александра Селютина заняла четвёртое место.
В команду также вошла студентка ссуза Екатерина Зырянова.
Все россияне впервые участвовали в чемпионате. Эльмира Клемчинова считает, что успешный дебют состоялся благодаря тренерам Ирине Барановой, Татьяне Шуваловой и Павлу Охапкину.
Итоговые командные результаты огласят позже, сообщает «SM News».