Куда уходят деньги, в какие города

Законодатели других регионов ЦФО тоже внесли свои предложения по совершенствованию транспортной системы, изменениям в налоговом законодательстве и поддержке малого и среднего предпринимательства. Критиковали налог на прибыль, предложили оставлять все 50 % акцизов на крепкий алкоголь региональным бюджетам, увеличить срок до пяти лет и максимальную сумму до пяти миллионов по микрозаймам для предпринимателей и отказаться от онлайн-касс для тех, кто работает по вменённому доходу или патенту. Существенной проблемой назвали и то, что две трети средств на поддержку предпринимателей уходит на создание фондов, проведение консультаций, форумов, круглых столов, и только треть – на прямую поддержку малого и среднего бизнеса.