Куда уходят деньги, в какие города

В Прохоровке прошёл совет законодателей Центрального Федерального округа Совета при полпреде президента в ЦФО. На нём обсудили вопросы обеспечения безопасности населения на транспорте, совершенствования налоговой системы и поддержки малого и среднего предпринимательства.
Открыл совет по видеосвязи полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов. Он отметил, что меняется сама структура экономики и требуется взаимодействие всех 18 субъектов ЦФО в решении проблем и текущих вопросов.
После слово взял губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Особый акцент в выступлении он сделал на налоговой системе.
В последние годы крайне сложно обеспечивать сбалансированность региональных бюджетов из-за постоянных изменений федерального законодательства. Налоговая система сегодня, к сожалению, не стимулирует экономический рост региона. Евгений Савченко
Анализ Счётной палаты показал, что за десять лет полномочия всё больше передаются на региональный уровень, а финансирование не соответствует передаче полномочий. По Белгородской области недостаток средств оценили в 111 млрд рублей за десять лет.
Только из-за введения в обиход понятия «консолидированная группа налогоплательщиков» область потеряла за пять лет 15 миллиардов рублей. Ещё 2,5 млрд рублей потеряет бюджет в этом году за счёт изъятия в федеральный бюджет 1% ставки налога на прибыль и снижения норматива начисления акциза на нефтепродукты.
С 2018 должны измениться акцизы на алкогольную продукцию не в пользу регионов. Это потеря регионом ещё полутора миллиардов рублей в год. Белгородская область вышла за десять лет с 30 на 15 место в России по валовому региональному продукту на душу населения, при этом по итогам 2016 года по бюджетному обеспечению на одного жителя регион оказался только на 39 месте.
Губернатор внёс предложение дать регионам самим устанавливать патенты на самозанятых. Оплата с них в три тысячи рублей в месяц принесёт в бюджет почти два миллиарда рублей в год. Также он предложил отменить налог на прибыль, а платить налог с продаж.
В вопросе транспорта Евгений Савченко предложил передать функции службы транспортного надзора в регионы.
Мы бы здесь очень быстро навели порядок, в том числе и с несанкционированными маршрутчиками – проблемой для многих регионов. Евгений Савченко
Законодатели других регионов ЦФО тоже внесли свои предложения по совершенствованию транспортной системы, изменениям в налоговом законодательстве и поддержке малого и среднего предпринимательства. Критиковали налог на прибыль, предложили оставлять все 50 % акцизов на крепкий алкоголь региональным бюджетам, увеличить срок до пяти лет и максимальную сумму до пяти миллионов по микрозаймам для предпринимателей и отказаться от онлайн-касс для тех, кто работает по вменённому доходу или патенту. Существенной проблемой назвали и то, что две трети средств на поддержку предпринимателей уходит на создание фондов, проведение консультаций, форумов, круглых столов, и только треть – на прямую поддержку малого и среднего бизнеса.
Модератор совета, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов выразил надежду, что выдвинутые предложения найдут отклик у представителей государственной власти.
Это вопрос всегда основной у любого субъекта, чтобы больше средств оставалось на развитие и социальной сферы, и инфраструктуры. Прозвучали предложения по НДС, ввести налог с оборота, ряд вещей, связанных с акцизами, дорожных фондов – всё это напрямую касается жизнедеятельности наших субъектов. Я надеюсь, нас услышат в министерствах, ведомствах и коллеги из Государственной Думы, чтобы реализовать предложения уже в ближайшей перспективе. Игорь Брынцалов